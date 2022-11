Novú cyklotrasu do Smižian sprístupnili verejnosti

Hrabušice 24. novembra (TASR) - Zákutia Slovenského raja sú prístupnejšie aj pre návštevníkov, ktorí sa do regiónu vyberú na bicykli. Vo štvrtok tam slávnostne sprístupnili novú cyklotrasu, ktorá umožní obyvateľom Spiša napríklad aj rýchlejší presun do práce s využitím nemotorovej dopravy. Zámer vybudovať cyklochodník, ktorý prechádza obcami Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce až do Smižian, podporil Košický samosprávny kraj (KSK). Jeho hovorca Michal Hudák informoval, že výstavba bola financovaná predovšetkým z Integrovaného regionálneho operačného programu.



Novovybudovaný cyklochodník v dĺžke šesť kilometrov prepája celý sever Slovenského raja. "Viac ako desaťročie východniari využívali časť poľnej cesty, ktorá smeruje na Podlesok, ako aj do ďalších lokalít národného parku. V tomto prípade išlo o zmysluplný projekt. V budúcnosti sa ráta aj s prepojením na mesto Spišská Nová Ves. Veríme, že potešíme nielen športovcov, ale aj vodičov, keďže chodník odľahčí dopravu na ceste tretej triedy," zhodnotil predseda KSK Rastislav Trnka.



Výstavba chodníka odštartovala vo všetkých štyroch obciach v lete minulého roka. Práce približne za 1,4 milióna eur boli financované z eurofondov, sčasti zo štátneho rozpočtu a päť percent nákladov dofinancovali dotknuté obce. Na trase nájdu návštevníci viac ako dve desiatky stojanov. Chodník sa napája na existujúci dopravný systém v obciach, s pripojením na železničnú a autobusovú dopravu.



"Cyklochodník je ďalším dielikom do skladačky komplexných služieb, ktoré chceme ponúknuť domácim aj zahraničným návštevníkom. Zo sedačky bicykla tak bude jednoduchšie spoznávať Letanovský mlyn, Zelenú horu či Pamulovú, kde už vznikli alebo sa pripravujú zaujímavé atrakcie zo župného dotačného programu Terra Incognita. Cyklochodník je určený výlučne pre cyklistov, chodci alebo mamičky s kočíkmi by tadiaľ prechádzať nemali, aby si športovci aj turisti vychutnali zážitok z jazdy v obklopení prírody a plynule sa dostali do svojho cieľa," dodala starostka Hrabušíc Jana Skokanová.



V ďalšom období sa pripravuje cyklistické prepojenie Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Cyklotrasa by mala pokračovať z Podlesku cez Poprad až smerom na Vysoké Tatry.