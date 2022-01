Novú cyklotrasu v lesoch Hubkovej chcú v Humennom značiť na jar

Humenné 18. januára (TASR) – Jestvujúce lesné cesty v lokalite Hubková v meste Humenné by mali už o pár mesiacov poslúžiť ako oficiálna cyklotrasa. O súhlase na jej vyznačenie a následné užívanie informovali Lesy SR samosprávu v závere uplynulého roka. Mesto na projekt Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou získalo externé zdroje, informoval na mestskej webstránke Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Využijú sa už existujúce lesné cesty a cyklotrasa sa vyznačí podľa podkladu. Schválená bola jedna trasa, ráta sa s jej celoročným využitím," uviedol s tým, že na zriadení novej cyklotrasy sa okrem samosprávy a správcu územia podieľal aj miestny Cykloklub Humenné. Podmienkou Lesov SR k zriadeniu cyklotrasy je, aby samospráva zabezpečila jej edukačný zámer a tiež, aby verejnosť rešpektovala, že lokalita Hubková je súčasťou územia európskeho významu Natura 2000. Ako Škuba v tejto súvislosti pre TASR doplnil, zámer by mohlo zmariť už len nesúhlasné stanovisko ochranárov z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. V opačnom prípade mesto plánuje na trase osádzať informačné prvky a realizovať značenie v mesiacoch marec a apríl. Na tento účel získalo takmer 7000 eur od Nadácie Pontis.



Nová trasa povedie z takzvanej "Orechovej" po starej kočovej ceste povyše lokality Handrix, popod židovský cintorín lesnou cestou na Hrebeňovú cestu až k Petočovej, ktorá je najsevernejším bodom trasy. Návrat bude vedený južným smerom po lesných cestách popri zvernici Brestov až k hrobu grófky Vandernath, po poľnej ceste k Záhradnej ulici a cez ulice Kudlovská, Poľana a Šmidkeho až na chodník popri skanzene, ktorým sa dá vrátiť do miesta začiatku trasy.