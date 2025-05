Novú drámu otvára divadlo v Martine s inscenáciou Kolesá/The Wheels

Bratislava 12. mája (TASR) - Vyše 30 zahraničných hostí, deväť inscenácií v súťaži o Grand Prix, masterclass írskej dramatičky Mariny Carr a ďalšie sprievodné podujatia ponúka Nová dáma/New Drama 2025. V poradí 21. ročník festivalu súčasnej drámy otvorí v pondelok v Bratislave v Štúdiu Slovenského národného divadla (SND) slávnostným príhovorom patrónka festivalu M. Carr a Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin s predstavením Kolesá/The Wheels.



Inscenáciu „sugestívneho filozofického textu“ autora Petra Lomnického pripravila pre martinské divadlo režisérsko-choreografická dvojica zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková. Ako uvádza festival k dielu, výtvarná a pohybová zložka v ňom tvoria výrazné významové zastúpenie. „Kolesá ako symbol pohybu môžu rovnako naznačovať progres, ako aj regres. Ich tvar upozorňuje na nevyhnutné opakovanie či koncept nekonečna. Večné otázky sa tu kladú na pozadí malých životov v nemenovanom malom meste,“ poznamenáva Nová dráma k „temnému portrétu doby a človeka“, ktorý poskytuje intímny „vhľad“ do života niekoľkých postáv.



„Zaznamenáva aj zmenu postoja indivídua po nadobudnutí moci. Točiace sa mocenské mechanizmy sú zobrazené najmä pohybovým prejavom zboru, ktorý svojím neverbálnym jazykom nadväzuje na antickú tradíciu a uvažuje o jej funkcii v súčasnosti,“ dodáva festival k náročnejšiemu titulu, ktorý má zaujať vrstevnatosťou i vizuálnou monumentálnosťou.



Vtipnú i krehkú súčasnú slovenskú drámu odohrávajúcu sa v jednom nemenovanom stredoeurópskom meste napísal Peter Lomnický na objednávku SKD. „Opisuje príbeh zrútených indivíduí, ktoré prežívajú zo dňa na deň, je tam temný až surreálny obraz žitej reality, zároveň, ako už naznačuje samotný názov The Wheels - Kolesá, je to možno aj pocit repetitívnosti a nemožnosti vymaniť sa z tlaku každodennosti,“ povedala pre TASR Alexandra Rychtarčíková, členka dramaturgickej rady. Poukázala aj na výborné herecké výkony celého tvorivého kolektívu a hlavných predstaviteľov - Aleny Pajtinkovej a Mareka Geišberga.



Nová dráma/New Drama 2025 uvedie do 17. mája to najlepšie zo súčasnej drámy. Okrem SKD Martin sa na festivale predstavia a o jeho Grand Prix zabojujú viaceré divadlá, zoskupenia či jednotlivci. V hlavnom programe figuruje aj Činohra SND hneď s dvoma inscenáciami - Tatarka a Pes na ceste. Dramaturgická rada vybrala zo sledovaných vyše 80 inscenácií deväť titulov. Predstavia sa s nimi aj Batyskaf, Divadlo Na Peróne, Mestské divadlo Žilina, Peter Mazalán, Slzy Janka Borodáča a Uhol_92. Inscenáciu, ktorá si odnesie hlavnú cenu festivalu, vyhlásia počas záverečného ceremoniálu.