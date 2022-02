Novú gynekologickú ambulanciu v Detve ešte neotvorili

Detva 3. februára (TASR) – Nová gynekologická ambulancia zvolenskej nemocnice v Detve zatiaľ otvorená nie je. Pre TASR to potvrdila Ivana Popluhárová, manažérka komunikácie skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Ako dodala, o jej otvorení bude zvolenská nemocnica informovať. Momentálne sa tak ešte nedá telefonicky objednať na vyšetrenie.



Hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková koncom januára tohto roka uviedla, že gynekológiu otvoria vo februári. Ženy tak budú mať komplexnú ambulantnú starostlivosť vrátane sonografického vyšetrenia. „Ambulancia bude zatiaľ v prevádzke dva dni v týždni, a to v pondelky a štvrtky. Vo štvrtok bude pracovná doba posunutá do večerných hodín tak, aby sme vyšli v ústrety pracujúcim ženám. V prípade zvýšeného záujmu sme pripravení rozšíriť prevádzku ambulancie aj na ďalšie dni," vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice Andrej Jenčo. Pripomenul tiež, že o ženy sa budú starať pôrodná asistentka a gynekológ-pôrodník.



Podľa hovorkyne bude gynekológia spolupracovať so všetkými zdravotnými poisťovňami. „Pridanou hodnotou ambulancie bude jej prepojenie s gynekologicko-pôrodníckym oddelením vo zvolenskej nemocnici. Prinesie to zrýchlenie plánovania a prípravy na operačný zákrok, manažmentu gravidity a následného pôrodu," dodal primár.