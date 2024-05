Novú nemocničnú kaplnku v Komárne požehnal arcibiskup Ján Orosch

Komárno 17. mája (TASR) - Pri hlavnom vchode do komárňanskej nemocnice vznikla nová nemocničná kaplnka. Nachádza sa v budove, ktorá v minulosti slúžila ako archív. Kaplnku Panny Márie Fatimskej požehnal trnavský arcibiskup Ján Orosch, informovala Trnavská arcidiecéza.



Orosch pripomenul, že už uhorský kráľ sv. Štefan upozornil ľudí na význam kostolov a kaplniek. Sám dal postaviť kostol pre každých desať farností. Kaplnka bude zázemím duchovnej starostlivosti o pacientov, ich príbuzných, ale aj lekárov a zdravotnícky personál nemocnice.



Steny kaplnky zdobí séria 14 obrazov Via lucis - Cesta svetla, ktoré darovala bývalá učiteľka a výtvarníčka Katalin Ganzer. Drevenú sošku Panny Márie, ktorá je hlavnou ozdobou kaplnky, v roku 2017 pri 100. výročí zjavení slávnostne priniesli veriaci na čele so svojimi kňazmi z farskej púte vo Fatime.



Významný podiel na vzniku nemocničnej kaplnky má kanonik Róbert Kiss, generálny vikár arcidiecézy a zároveň komárňanský farár dekan. Ten potvrdil, že farnosť Komárno sa už dávnejšie uchádza o kúpu budovy od Nitrianskeho samosprávneho kraja.