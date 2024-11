Novú plaváreň na Štiavničkách otvoria pre verejnosť 25.novembra

Banská Bystrica 22. novembra (TASR) - Krytú plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici, ktorá prešla počas leta a jesene náročnou komplexnou rekonštrukciou, otvoria pre širokú verejnosť v pondelok 25. novembra. Dôvodom obnovy bol havarijný stav podláh, stien a stropov v priestoroch mužských a ženských spŕch a toaliet. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Aktuálne sa zameriavame už len na drobné úpravy, inštaláciu potrebného dovybavenia v sprchách a toaletách, úpravu vzduchotechnických výpustiek a svietidiel. Rekonštruované priestory budú do pondelka dôkladne vyčistené a pripravené tak, aby sme všetko z hľadiska hygieny a prevádzky splnili. Návštevníkom plavárne ďakujeme za trpezlivosť a tešíme sa na ich návštevu," konštatoval riaditeľ spoločnosti MBB, pod ktorú plaváreň patrí, Dušan Argaláš.



Plaváreň bude otvorená od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 22.00 h, v sobotu od 9.00 do 21.00 h, v nedeľu a počas sviatkov od 11.00 do 21.00 h. V dňoch 24. a 25. decembra bude zatvorená. Z 27. na 28. decembra sa uskutoční tradičná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka. Prvý sanitačný deň v novom roku bude 8. januára, čím chce mesto vyjsť v ústrety všetkým deťom, ktorým 7. januára plynie posledný deň zimných prázdnin.



"Som rád, že po dlhej odstávke budeme môcť v pondelok plaváreň opäť sprístupniť a počas nasledujúcich týždňov sa znova stane najvyhľadávanejším športoviskom. Verím, že si všetci nájdeme kúsok času urobiť niečo pre svoje zdravie a stretneme sa v hojnom počte aj na Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke," dodal primátor Ján Nosko.