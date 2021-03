Novú podobu Kultúrneho strediska na Žarnovickej rozhodne súťaž

Bratislava 11. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravuje podklady pre zadanie architektonickej súťaže, z ktorej má vzísť nová podoba miestneho Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici v bratislavskej Rači. Súčasťou prípravy zadania pre súťaž je aj dotazník, ktorý pomôže zistiť názory obyvateľov z okolia. TASR o tom informovala hovorkyňa MIB Marcela Glevická.



Budova kultúrneho strediska je zo začiatku 80. rokov minulého storočia. V súčasnosti tam sídlia knižnica, klub seniorov, klub matiek, konajú sa tu krúžky i ďalšie aktivity. "Objekt sa nachádza v pomerne husto osídlenej štvrti, čím získava prirodzený potenciál na miesto pre voľnočasové aktivity a stretnutia ľudí bývajúcich v jeho okolí. Mestská časť sa rozhodla jej komunitné funkcie zachovať, no budovu obnoviť. Verejná architektonická súťaž má nájsť najkvalitnejší návrh pre toto riešenie," priblížila Glevická.



Spolupráca mestského MIB s mestskou časťou Rača spočíva v spoločnej príprave a odbornom nastavení zadania pre architektonickú súťaž. Výsledkom by mala byť podoba kultúrneho strediska, ktorá reaguje na aktuálne potreby, prináša otvorené a presvetlené priestory, bezbariérové riešenia a možnosť trávenia času nielen v budove, ale aj v jej okolí.



"Samotné vyhlásenie súťaže je naplánované na leto tohto roka. Dovtedy bude prebiehať zber technických podkladov a nastavovanie kritérií súťaže či tvorba odbornej komisie," uviedla Glevická. MIB aktuálne zisťuje názory obyvateľov prostredníctvom on-line dotazníka. Podnety od ľudí majú pomôcť pri vyhodnocovaní spokojnosti so službami kultúrneho centra a pri príprave zadania pre súťaž.