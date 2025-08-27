< sekcia Regióny
Novú škôlku v obytnej štvrti v S. Podhradí vybudovali vďaka dotácii
Ide o elokované pracovisko hlavnej materskej školy na Májovej ulici.
Autor TASR
Spišské Podhradie 27. augusta (TASR) - V novej obytnej štvrti Svätý Martin v Spišskom Podhradí v stredu slávnostne požehnali a zároveň otvorili novú materskú škôlku. Mestu sa ju podarilo vybudovať vďaka dotácii z Plánu obnovy a odolnosti SR. Primátor Michal Kapusta pre TASR uviedol, že celkové náklady na výstavbu novej budovy vrátane interiérového a exteriérového vybavenia dosiahli približne 1,2 milióna eur. Realizácia stavby trvala približne desať mesiacov a škôlku sa podarilo otvoriť ešte pred začiatkom nového školského roka.
Ide o elokované pracovisko hlavnej materskej školy na Májovej ulici. „Kapacita je 69 detí v troch triedach, pričom od septembra zatiaľ otvárame jednu triedu s 23 deťmi. Sú tu dve veci, ktoré nás tlačili, jedna je zákon, podľa ktorého deti od troch rokov majú nárok na predškolské vzdelávanie, a druhou je ekonomika, pretože v meste máme dve škôlky s dvoma menšími triedami s 13 deťmi, čo nám vytvára ekonomickú stratu. Tú by sme mali vďaka novej budove vyrovnať,“ objasnil primátor. Dodal, že vďaka novej škôlke sa im nateraz podarilo zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre všetkých rodičov, ktorí chcú svoje deti umiestniť do predškolského zariadenia v Spišskom Podhradí, dokonca aj s menšou rezervou.
Škôlku postavili v lokalite Hlinisko v novom obytnom súbore Svätý Martin, ktorý sa začal budovať ešte v roku 2019. Súkromný investor na druhej strane diaľnice postupne buduje novú časť, pričom samospráva tam zrealizovala prístupovú cestu a inžinierske siete. „Developer predal mestu za jedno euro pozemky vo veľkosti 25.000 metrov štvorcových na cesty a siete. Cestu sme financovali z dotácie ministerstva investícií a vodu a kanál cez envirofond. Zatiaľ cez mestské účty prešlo na túto lokalitu 2,4 milióna eur,“ dodal Kapusta.
Aktuálne tam žije približne desať mladých rodín, pričom celková kapacita bývania by mala byť postupne 1000 až 1500 obyvateľov. Primátor verí, že sa aj vďaka tomu počet občanov Spišského Podhradia v budúcnosti zvýši.
Ide o elokované pracovisko hlavnej materskej školy na Májovej ulici. „Kapacita je 69 detí v troch triedach, pričom od septembra zatiaľ otvárame jednu triedu s 23 deťmi. Sú tu dve veci, ktoré nás tlačili, jedna je zákon, podľa ktorého deti od troch rokov majú nárok na predškolské vzdelávanie, a druhou je ekonomika, pretože v meste máme dve škôlky s dvoma menšími triedami s 13 deťmi, čo nám vytvára ekonomickú stratu. Tú by sme mali vďaka novej budove vyrovnať,“ objasnil primátor. Dodal, že vďaka novej škôlke sa im nateraz podarilo zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre všetkých rodičov, ktorí chcú svoje deti umiestniť do predškolského zariadenia v Spišskom Podhradí, dokonca aj s menšou rezervou.
Škôlku postavili v lokalite Hlinisko v novom obytnom súbore Svätý Martin, ktorý sa začal budovať ešte v roku 2019. Súkromný investor na druhej strane diaľnice postupne buduje novú časť, pričom samospráva tam zrealizovala prístupovú cestu a inžinierske siete. „Developer predal mestu za jedno euro pozemky vo veľkosti 25.000 metrov štvorcových na cesty a siete. Cestu sme financovali z dotácie ministerstva investícií a vodu a kanál cez envirofond. Zatiaľ cez mestské účty prešlo na túto lokalitu 2,4 milióna eur,“ dodal Kapusta.
Aktuálne tam žije približne desať mladých rodín, pričom celková kapacita bývania by mala byť postupne 1000 až 1500 obyvateľov. Primátor verí, že sa aj vďaka tomu počet občanov Spišského Podhradia v budúcnosti zvýši.