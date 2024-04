Novú telocvičňu pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach postavia do konca roka

Partizánske 1. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho pokračuje vo výstavbe novej telocvične pri Základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach. Stavebná firma by ju mala vybudovať do konca tohto roka. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Výstavba nového objektu bola podmienená asanáciou pôvodnej telocvične v minulom roku. "Na začiatku tohto roka stavbári vybudovali základy. Na monolitickú konštrukciu základov vyliali podkladový betón a uložili hydroizolačnú vrstvu. V súčasnosti realizujú murovanie stien. Následne po obvode rozmiestnia zvislé monolitické stĺpy zo železobetónu," opísal Božik.



Telocvičňa má byť v zmysle zmluvy o dielo podľa neho dokončená do 12. januára 2025, zhotoviteľ však prisľúbil odovzdať dielo do konca tohto roka.



Hlavným dodávateľom prác je spoločnosť Probuild SK, mesto jej za práce zaplatí 1.134.212,27 eura. Na výstavbe telocvične sa podieľa i firma Darien, ktorá zrealizuje podlahy za 39.084 eur, a spoločnosť Športplus ako dodávateľ teleskopickej tribúny za 22.440 eur. Celková cena za dielo tak predstavuje 1.195.736,27 eura.



Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia.



Investíciu financuje samospráva z dotácie z Fondu na podporu športu v objeme 837.160,03 eura a vlastných zdrojov.



Staré športovisko muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. Deti zatiaľ vozí do ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá má vybudované športové centrum.