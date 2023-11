Novú telocvičňu v Kamennej Porube využijú školáci aj športové kluby

Kamenná Poruba 26. novembra (TASR) - Novú telocvičňu otvorili v piatok (24. 11.) v Kamennej Porube v okrese Žilina. Obec na jej stavbu využila podľa starostu Jaroslava Turanca dotáciu 496.738 eur z Fondu na podporu športu. Ďalších takmer 700.000 eur financovala obec, pričom väčšina bola z úveru.



Doplnil, že väčšinu prác realizovali prostredníctvom obecného sociálneho podniku Porubské služby a špecialistov prenajímali iba na odborné práce. "Telocvičňa bude slúžiť od rána zhruba do 16.00 h pre školu, škôlku a uvažujeme aj o krúžkoch. Od 16.00 h budú telocvičňu využívať športové kluby, občania z okolia," povedal.



Stavbu inicioval bývalý starosta obce Pavol Sandanus. "Prvé stavebné povolenie bolo vydané v roku 2009 alebo 2010. Po nástupe do funkcie v roku 2018 sme sa do toho pustili. Projekty sme prepracovali a zbavili sme objekt časti hasičskej zbrojnice. Rozšírili sme telocvičňu, aby mala dostatočné priestory na divácku kulisu a zázemie štyroch šatní. Následne sme sa pustili do hrubej stavby," uviedol.



Obec zabezpečila dodávateľa cez verejné obstarávanie a financie formou úveru. "Paralelne sa nám podarilo získať peniaze na projekt vodozádržných opatrení. Jednou zo stavieb bola aj dažďová kanalizácia a sadové úpravy v okolí telocvične. Na tento objekt pripadlo zhruba 80.000 eur," pripomenul bývalý starosta.



Podľa Miroslava Drába z Fondu na podporu športu je otvorená štvrtá výzva na dobudovanie novej alebo rekonštrukciu starej infraštruktúry. "Ak chceme viac telesnej výchovy, musíme mať aj športovú infraštruktúru, aby deti mali kde športovať. Príkladom je aj Kamenná Poruba, kde dobrý projekt bude slúžiť všetkým," dodal.