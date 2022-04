Novú triedu v Prievidzi navštevuje už 17 ukrajinských škôlkarov

Prievidza 7. apríla (TASR) - Novovytvorenú triedu na Základnej škole P. J. Šafárika už navštevuje 17 škôlkarov z Ukrajiny. Mesto ju otvorilo začiatkom tohto týždňa. O deti sa starajú dve učiteľky a dve ukrajinské asistentky, ktoré ušli pred vojnou.



"Do mesta prišlo viacero ukrajinských rodín s pomerne veľa deťmi. Tie žijú v izolácii, je preto veľmi dôležité dostať ich do kolektívov, aby sa socializovali. Jednak medzi sebou, ale postupne i so slovenskými deťmi," načrtla primátorka Katarína Macháčková.



Mesto má totiž podľa nej zámer robiť spoločné aktivity v centre voľného času, kde sa budú ukrajinské deti stretávať s tými slovenskými a mohli byť integrované do výchovno-vzdelávacieho procesu. "Veľmi dôležité je to u predškolákov, ktorí by mali tento kalendárny rok nastúpiť do prvého ročníka. Od 4. apríla sme preto vytvorili jednu triedu s kapacitou 20 detí," priblížila.



Samospráva prijala i nových zamestnancov. "Prijali sme dve učiteľky slovenskej národnosti a sú tam dve asistentky ukrajinskej národnosti, čo tiež pomôže integrácii detí," doplnila primátorka.



Triedu vytvorilo mesto na ZŠ P. J. Šafárika, kde malo voľné priestorové kapacity. Zariadilo ju nábytkom z ostatných materských škôl (MŠ). Novú triedu legislatívne zabezpečuje MŠ na Ulici J. Matušku. Deti pred nástupom absolvovali i lekársku prehliadku.



"V meste uvažujeme nad tým, že by sme na ZŠ vytvorili aj druhú triedu, keďže okolité obce nemusia mať kapacitu na prijatie týchto detí, prípadne by sa tam deti cítili osamotené. Sme pripravení pomáhať i v širšom rozmere v rámci nášho okresu," deklarovala Macháčková.