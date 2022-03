Vyhliadková veža na Malkovskej hôrke bola slávnostne otvorená

Prešov 27. marca (TASR) - Na Malkovskej hôrke blízko Prešova v nedeľu slávnostne otvorili novú vyhliadkovú vežu. Vidieť z nej Šarišský hrad, vrch Stráž, pohorie Čergov, Kapušiansky hrad, Slanské vrchy, ako aj samotné mesto Prešov.



Otvorenie veže sa uskutočnilo v rámci 66. ročníka vítania jari, ktoré je otvorením turistickej sezóny. Súčasťou programu bolo pálenie moreny, ako aj otvorenie vody.







"Morena ako taká symbolizovala zimu. Preto, ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala zvyčajne podobu slamenej figúry, oblečenej do ženských šiat a niesli ju mladé devy so spevom k potoku. Následne ju vyzliekli a hodili do vody," povedala predsedníčka Klubu prešovských turistov Alena Bodnárová.



Vyhliadková veža má takmer 20 metrov a dostať sa k nej dá od lávky pri Zimnom štadióne v Prešove cez Horársku ulicu po vyznačenej trase Prešovskej horskej pätnástky.