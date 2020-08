Nový 3D nápis v centrálnej zóne Šale bude slúžiť ako meetpoint

Šaľa 2. augusta (TASR) – V centrálnej mestskej zóne v Šali pribudol nový 3D nápis „mesto ŠAĽA“. Približne 8,3 metra dlhý nápis je umiestnený v priestore medzi kaštieľom a cestou na Ulici P. Pázmaňa. Výška písmen „mesto“ je zhruba meter, nápis „Šaľa“ je vysoký 1,85 metra.



„Naším zámerom bolo vytvorenie meetpointu pre návštevníkov mesta. V modernej dobe sociálnych sietí sú obľúbeným miestom, kde sa ľudia fotia a informujú o tom na svojich profiloch,“ povedala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja z dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu.



Vedenie mesta zvažovalo viaceré miesta, kde by bolo možné nápis umiestniť. Do úvahy prichádzali okružné križovatky alebo pešia zóna v centre mesta. Po konzultácii s autorom projektu revitalizácie centrálnej mestskej zóny a so štátnym archívom, ktorý sídli v budove kaštieľa, sa rozhodlo o umiestnení písmen práve v tejto lokalite. Nápis je v dosahu kamerového systému mesta. „Je zakázané na 3D nápis loziť a neslúži ani na sedenie, či hranie, keďže hrozí riziko pádu i úrazu,“ upozornila Hanesová.



Na výtvarné návrhy 3D nápisu mesto vyhlásilo dve kolá súťaže. Keďže sa do nich zapojilo málo návrhov, z ktorých Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali nevybrala ani jeden, odporučila, aby písmená výtvarne dotvorila Základná umelecká škola v Šali.