Nový asfalt položili na dvoch cestách vo Vranovskom okrese

Vranov nad Topľou 7. mája (TASR) - Prvé stavebné práce v tomto roku realizovala asfaltérska čata Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) na cestách III. triedy vo Vranovskom okrese. Nový asfaltový koberec tak má úsek Komárany - Jastrabie nad Topľou, ako aj Prešovská ulica v meste Vranov nad Topľou. Krajská samospráva informovala o tom, že do ich opráv investovala 82.000 eur.



Medzi Komáranmi a Jastrabím nad Topľou opravili 381 metrov a na Prešovskej ulici v okresnom meste 432 metrov vozovky. "Na ich opravu použila SÚC PSK viac ako 718 ton asfaltového betónu. Spojovací asfaltový postrek aplikovala na plochu s rozmerom 6199 štvorcových metrov," uviedol kraj.



Asfaltérska čata má tento rok v pláne cestné práce vo všetkých 13 okresoch kraja. Obnoviť by mala obrusnú vrstvu vozoviek na približne 22 kilometroch ciest, taktiež vybrané mosty, ako aj spevnené plochy areálov dvoch cestmajsterstiev SÚC PSK. Celková výška bežných výdavkov na tieto cestné činnosti je približne 2,4 milióna eur.



"Najdlhším cestným úsekom, ktorý by mal byť v tomto roku prostredníctvom asfaltérskej čaty opravený, je cesta III/3178 v úseku Ražňany - Uzovský Šalgov v okrese Sabinov. Ide o 1,82 kilometra dlhý úsek," informoval Úrad PSK.



Asfaltovú čatu zriadila krajská správa ciest v roku 2020 s cieľom zefektívniť a skvalitniť proces opráv a údržby ciest, ktoré spravuje.