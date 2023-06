Nový autobusový spoj odvezie turistov z Plešivca až k jaskyni Domica

Košice 29. júna (TASR) - Nové autobusové spojenie uľahčí turistom návštevu jaskyne Domica, premávať bude od soboty 1. júla každý víkend a počas štátnych sviatkov. Na zastávku Kečovo, Domica, ktorá sa nachádza priamo pred vchodom jaskyne, bude smerovať autobus z Plešivca, a to v nadväznosti na vlak z Košíc. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Odchod autobusu zo železničnej stanice Plešivec je o 8.40 h s príchodom na zastávku pri jaskyni o 8.59 h. Z Košíc odchádza vlak do Plešivca o 7.22 h, z Rožňavy o 8.15 h.



"Vstupy do jaskyne sú počas letnej sezóny od 9.00 do 16.00 h každú hodinu. Návštevníci môžu navštíviť aj maďarskú časť jaskyne Baradla vzdialenú od Domice približne dva kilometre, pešou chôdzou trvá cesta približne pol hodiny," uviedol KSK.



Autobus zo zastávky Kečovo, Domica odchádza o 12.57 h s príchodom na vlakovú stanicu v Plešivci o 13.17 h. Nadväzný vlak do Košíc má odchod o 13.36 h.



Nové spojenie spúšťa KSK v spolupráci s IDS Východ a dopravcom eurobus. Rodiny s deťmi môžu pri cestovaní na výlety prímestskými autobusmi využívať víkendové cestovné za jedno euro na osobu.