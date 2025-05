Nový bus pruh smerom k Rooseveltovej nemocnici budú najprv testovať

Banská Bystrica 7. mája (TASR) - V súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Banskej Bystrici vstupujú do finálnej etapy opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu. Rooseveltova nemocnica avizuje posledný krok, ktorým je vybudovanie bus pruhu v smere od Švermovej ulice a Ulice THK do kruhového objazdu pri supermarkete. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by k tomu malo dôjsť už v stredu po 22.00 h. Zatiaľ bude len v testovacej verzii. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová z referátu internej a externej komunikácie nemocnice.



Nový bus pruh povedie od odbočky na plážové kúpalisko po kruhový objazd. Upozorňovať naň bude zvislé ako aj vodorovné dopravné značenie. Tak, ako vo všetkých doposiaľ zrealizovaných opatreniach, aj v tomto prípade ide o výsledok rokovaní dopravných expertov, ktorí hľadajú najoptimálnejšie riešenia manažmentu mobility počas výstavby novej nemocnice.



„Atraktívna verejná osobná doprava skráti čas prepravy cestujúcich. Prostredníctvom nových bus pruhov a nových grafikonov pre jednotlivé linky zvýši plynulosť verejnej osobnej dopravy, vytvorí bezpečný koridor pre záchranné vozidlá, zvýši konkurencieschopnosť voči individuálnej osobnej doprave, zníži nároky na parkovanie, produkciu skleníkových plynov z dopravy a zlepší kvalitu ovzdušia a zdravia,“ uvádzajú dopravní experti.



Na rozdiel od zmien organizácie dopravy, ktoré sa uskutočnili v okolí Rooseveltovej nemocnice v apríli, tento raz na základe odporúčania dopravnej polície pôjde po dobu dvoch mesiacov o testovaciu verziu.



„Počas tohto obdobia budeme mať možnosť overiť si, aký to bude mať dosah na reálnu dopravnú situáciu. Potom nás čakajú dva mesiace letných prázdnin, kedy budú cesty odľahčené a všetci účastníci cestnej premávky tak budú mať opäť dostatočný čas na stotožnenie sa s organizáciou dopravy. Sme si vedomí, že také zmeny si vyžadujú čas na adaptáciu, avšak môžu byť významne prospešné pre fungovanie dopravnej infraštruktúry v celom meste,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková, ktorá všetkých žiada o trpezlivosť a toleranciu.



Bus pruhy sú bežnou a osvedčenou praxou vo väčšine veľkých miest, kde je tlak na dopravu. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že dobre navrhnuté bus pruhy zvyšujú počet cestujúcich v MHD, skracujú meškania a prispievajú k odľahčeniu dopravy.