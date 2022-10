Nový bytový komplex ponúkne v Žiline na prenájom 120 bytov

Žilina 10. októbra (TASR) - Dva bytové domy so 120 bytmi na prenájom a 149 garážovými miestami sa začnú stavať v roku 2023 v Žiline. Ukončenie projektu je naplánované do konca roka 2024 a vyžiada si celkovú investíciu okolo 17 miliónov eur bez DPH. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, ktorá stojí za stavbou projektu.



Bytové domy s jednoizbovými, dvojizbovými a trojizbovými bytmi sa budú nachádzať v tesnej blízkosti mestského lesoparku a Žilinskej univerzity. "Dokončujú sa finálne úpravy projektovej dokumentácie a začalo sa s realizáciou prekládky vodovodu a budovaním novej prípojky vody pre Žilinskú univerzitu. Prípravné štádium výstavby bude počas jesene pokračovať realizáciou prekládky elektrického vedenia, budovaním prípojky, trafostanice a rozvodov," uviedol Bakeš.



Doplnil, že okrem plánovanej výstavby v Žiline poisťovňa na budúci rok posunie do realizačnej fázy aj investičné zámery nájomného bývania v Nitre a Bratislave. "Na trh nehnuteľností sme vstúpili v roku 2020, keď sme do užívania ponúkli prvých 60 nájomných bytov v Košiciach. Od minulého roka už prenajímame aj ďalších viac ako 50 bytov a apartmánov v bytovom dome v Trnave," priblížil Bakeš.