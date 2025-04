Nový cenník MHD v Senici začne platiť od 1. mája

Senica 16. apríla (TASR) - Nový cenník mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Senici začne platiť od 1. mája. Schválilo ho mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí. Obsahuje zľavy a posúva vekové hranice pre seniorov aj študentov. Výhodnejšie cestovanie čaká najmä občanov, ktorí budú využívať čipovú kartu a platiť bezhotovostne. Najvýraznejšie zľavy získajú obyvatelia s trvalým pobytom v Senici. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Zľava pre seniorov sa doposiaľ týkala ľudí vo veku od 70 rokov, od 1. mája o však bude už od veku 63 rokov. Veková hranica pre študentov sa zvýšila na 18 rokov. Bezplatné cestovné platí pre deti do šesť rokov, detský kočík, batožinu, vozík, zvieratá v schránke a pes osoby s preukazom ŤZP.



Základné cestovné občana Senice s čipovou kartou bude stáť 0,50 eura, cestovné s platbou v hotovosti bude stáť 0,90 eura a s platbou čipovou kartou bude za 0,70 eura. Žiaci a študenti s vekovou hranicou zvýšenou na 18 rokov, občania nad 63 rokov, držitelia preukazu ŤZP a ich sprievod či preprava psov bez schránky zaplatia za lístok v hotovosti 0,70 eura, čipovou kartou 0,50 eura a občan Senice s čipovou kartou 0,20 eura.



Čipovú kartu si možno vybaviť osobne v zákazníckom centre dopravnej spoločnosti na autobusovej stanici v Senici alebo online. Cestujúci si môžu vybrať medzi fyzickou a virtuálnou čipovou kartou.



Zvýraznením cenového rozdielu medzi platbou čipovou kartou a hotovosťou chce mesto motivovať cestujúcich k využívaniu elektronických platieb. „Tie odbremenia vodičov a urýchlia nástup. Zároveň so zmenou cenníka došlo aj k zjednoteniu zľavneného cestovného do jednej kategórie,“ uviedla radnica.