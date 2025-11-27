< sekcia Regióny
Nový cestovný poriadok MHD v Senici začne platiť od 14. decembra
Autor TASR
Senica 27. novembra (TASR) - Nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Senici začne platiť od 14. decembra a bude platný do 12. decembra 2026. Ide o prispôsobenie sa novému grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s cieľom zabezpečiť lepšiu nadväznosť spojov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Nové cestovné poriadky sa dotknú trasy liniek číslo (č.) jeden, ktorá sa začína na Autobusovej stanici, linky č. dva začínajúcej sa v Sotine, linky č. tri vychádzajúcej z Polikliniky a linky č. štyri, ktorá sa začína tiež v Sotine. Detaily nových cestovných poriadkov budú zverejnené vopred na všetkých obvyklých miestach, vrátane autobusových zastávok, a na webovej stránke mesta.
Radnica zdôraznila, že občania s trvalým pobytom v Senici cestujú výhodnejšie, ak majú zriadenú čipovú kartu. Pre ostatných cestujúcich platí taktiež určitá zľava v prípade platby čipovou kartou. Zľavnené cestovné majú aj žiaci, študenti do 18 rokov, seniori nad 63 rokov, držitelia preukazov Ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) a ich sprievod. Bezplatné cestovné sa týka detí do šesť rokov, kočíkov, batožiny, vozíkov, zvierat v schránke a psa osoby s preukazom ŤZP.
Čipovú kartu si možno vybaviť osobne v zákazníckom centre na autobusovej stanici v Senici na počkanie alebo online, kde je možné vybrať si medzi fyzickou a virtuálnou čipovou kartou. Poplatok za vydanie čipovej karty je 5,50 eura.
