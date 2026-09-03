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Nový cezhraničný projekt spojí mladú generáciu Partizánskeho a Zlína
Žiaci sa budú venovať témam vychádzajúcim z baťovských princípov - práca, vzdelanie, oddych a rodina.
Autor TASR
Partizánske 3. septembra (TASR) - Nový cezhraničný projekt Spojení baťovským duchom prepojí mladú generáciu Partizánskeho a Zlína. Zameraný je najmä na žiakov šiestych ročníkov základných škôl (ZŠ) z oboch partnerských miest, ktorí budú prostredníctvom vzdelávacích, tvorivých a zážitkových aktivít spoznávať spoločné baťovské dedičstvo a hodnoty založené na práci, vzdelaní, oddychu a rodine. Informovala o tom samospráva na webe mesta.
Žiaci sa budú venovať témam vychádzajúcim z baťovských princípov - práca, vzdelanie, oddych a rodina. „Súčasťou aktivít bude aj príprava spoločných edukačných materiálov, aktivity na školách a najmä výmenné dni, ktoré sa uskutočnia v Zlíne a Partizánskom a počas nich sa žiaci stretnú so svojimi rovesníkmi a navštívia významné miesta spojené s baťovskou históriou,“ doplnila radnica.
Očakávaným výsledkom projektu je podľa nej prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi mestami, zapojenými ZŠ, pedagógmi a žiakmi, ako aj vytvorenie priestoru pre ďalšiu spoluprácu mladej generácie oboch partnerských miest.
Mestá budú aktivity realizovať do decembra tohto roka, financie na tento účel získali v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 37.171,59 eura, príspevok z EFRR je vo výške 29.737,27 eur.
Žiaci sa budú venovať témam vychádzajúcim z baťovských princípov - práca, vzdelanie, oddych a rodina. „Súčasťou aktivít bude aj príprava spoločných edukačných materiálov, aktivity na školách a najmä výmenné dni, ktoré sa uskutočnia v Zlíne a Partizánskom a počas nich sa žiaci stretnú so svojimi rovesníkmi a navštívia významné miesta spojené s baťovskou históriou,“ doplnila radnica.
Očakávaným výsledkom projektu je podľa nej prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi mestami, zapojenými ZŠ, pedagógmi a žiakmi, ako aj vytvorenie priestoru pre ďalšiu spoluprácu mladej generácie oboch partnerských miest.
Mestá budú aktivity realizovať do decembra tohto roka, financie na tento účel získali v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 37.171,59 eura, príspevok z EFRR je vo výške 29.737,27 eur.