Nový chodník na Gazdoráň v NP Poloniny je bližšie k realite

Stakčín 3. januára (TASR) – Nový turistický chodník v Národnom parku (NP) Poloniny vedúci do Prírodnej rezervácie (PR) Gazdoráň, ktorým chcú štátni ochranári zlegalizovať túru za výhľadom na vodárenskú nádrž (VN) Starina z rovnomenného kopca, je o krok bližšie v realite. Správa NP Poloniny k nemu na sklonku roka získala právoplatné územné rozhodnutie o využití územia, aktuálne s Klubom slovenských turistov rieši jeho registráciu, pridelenie čísla, farby a tiež jeho vyznačenie. Informovala o tom na svojej internetovej stránke.



"Turistický chodník povedie z obce Príslop k vysielaču nad lokalitou Karcaba, potom cez lúky, naprieč náučnou geologickou lokalitou Dara pozdĺž štátnej cesty, ďalej pokračuje lesným chodníkom až na lokalitu PR Gazdoráň, následne po lesnej ceste vyúsťuje na štátnu komunikáciu II/558, ktorou je možné sa dostať k autobusovej zastávke nad Vodárenskou nádržou VN Starina," priblížila Zuzana Bartušová zo správy NP s tým, že pre vznik chodníka majú byť potrebné iba ľahké terénne práce pozostávajúce z odstránenia konárov a drevín prekážajúcich v jeho trase. Podľa ochranárov by mal byť verejnosti prístupný už počas tohtoročnej letnej sezóny. Z dôvodu výkonu práva poľovníctva bude jeho prevádzková doba v čase od 9.00 do 17.00 h.



Celková dĺžka mierne náročnej trasy je približne sedem kilometrov, jej absolvovanie sa odhaduje na dve až tri hodiny. Podľa Bartušovej je PR Gazdoráň, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany, zaujímavá najmä z pohľadu lúčnych spoločenstiev, ktoré v lokalite vznikli vďaka odlesneniu pôvodných dubovo-hrabových a podhorských bukových lesov a jej následnom roľnícko-pastierskym využívaní. "Z chránených a ohrozených druhov sa tu vyskytuje napríklad čemerica purpurová, vstavač počerný, hniezdovka hlístová, medúnka medovkolistá, ľalia zlatohlavá a iné botanické skvosty, ktoré sa tu vyskytujú vďaka činnosti predkov miestnych rodákov vysídlených obcí Starina nad Cirochou a Dara," ozrejmila s tým, že kosné lúky Gazdoráňa taktiež predstavujú významné lovné biotopy dravých vtákov ako haja červená, orol krikľavý a myšiak lesný.



Aktivity smerujúce k zriadeniu nového turistického chodníka vzišli z procesu vypracovávania nového návštevného poriadku NP Poloniny v roku 2018, na ktorom participovala i verejnosť. "Z doručených návrhov a návrhov zamestnancov správy vyplynula požiadavka na zriadenie nového turistického chodníka do lokality PR Gazdoráň. Dôvodom na vznik chodníka boli aj sústavné nelegálne návštevy lokality turistami z dôvodu spoznania lokality alebo získania pekných fotografií," ozrejmila v minulosti pre TASR Martina Vlasáková zo Správy NP Poloniny.