Nový chodník v Krupine má prispieť k plynulejšej doprave
Autor TASR
Krupina 4. novembra (TASR) - Pohodlný a bezpečný presun pre chodcov, ale aj plynulejšiu dopravu má priniesť nový chodník na Koháryho rade v Krupine. K jeho realizácii pristúpila krupinská samospráva v nadväznosti na rekonštrukciu elektrického vedenia, ktorá v tejto lokalite prebieha. Informovala o tom krupinská samospráva.
Ako uviedla radnica, v súčasnosti prebieha v meste významná investícia, ktorá súvisí s rekonštrukciou vysokonapäťového a nízkonapäťového elektrického vedenia na Koháryho rade, na Šoltésovej ulici a v parku Andreja Sládkoviča.
„Elektrické vedenia sú postupne ukladané do zeme, čím sa zlepší nielen ich bezpečnosť a spoľahlivosť, ale aj celkový vzhľad našich verejných priestranstiev,“ informovala radnica s tým, že investíciu realizuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná.
V nadväznosti na tieto práce mesto pristúpilo aj k vybudovaniu pešieho chodníka na ulici Koháryho rad, kde rovnako ako aj na ulici E. M. Šoltésovej pribudne aj nové verejné osvetlenie. Radnica uviedla, že nová infraštruktúra prispeje k zvýšeniu kvality života a plynulejšej doprave chodcov v tejto časti Krupiny.
