Nový cyklobus spojí Bratislavu so Záhorím a Plaveckým Podhradím
Na linku bude nasadený autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 štandardných bicyklov.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Hlavné mesto Bratislavu spojí od soboty (30. 5.) so Záhorím a Plaveckým Podhradím nový cyklobus na linke 280. Premávať bude počas víkendov a sviatkov, a to do 27. septembra. Linka bude jazdiť z Bratislavy cez Stupavu, Lozorno, Pernek, Kuchyňu, Rohožník a Sološnicu do Plaveckého Podhradia. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
„Ponúkne pohodlné spojenie do obľúbených turistických a cyklistických lokalít na Záhorí,“ podotkla Vozárová.
Na linku bude nasadený autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 štandardných bicyklov. Počas voľných dní budú na linke premávať celkovo tri páry spojov v pravidelnom štvorhodinovom intervale. Cestujúci si budú môcť bicykel naložiť alebo vyložiť na každej z obsluhovaných zastávok.
Na linke bude platiť štandardná tarifa. Okrem svojho cestovného lístka bude potrebné zvoliť aj lístok na prepravu bicykla „batožina/pes“. Cena za prepravu bicykla pri kúpe elektronického lístka, vrátane lístka cez aplikáciu, je 0,55 eura, pri zakúpení papierového lístka 0,60 eura.
Možnosti cestovania s bicyklom ponúka už od konca marca aj cezhraničná autobusová linka 901 medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Na všetkých spojoch sú celotýždenne k dispozícii externé cyklonosiče pre päť bicyklov, ktoré rozšírili celoročnú možnosť prepravy dvoch bicyklov v interiéri autobusov. Vďaka medzinárodnému projektu je preprava bicyklov bezplatná, cestujúcemu stačí zakúpiť si integrovaný lístok.
Nakladanie a vykladanie bicyklov z externých nosičov je možné na zastávkach Bratislava, Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenberweg. Táto možnosť je cestujúcim k dispozícii do 25. októbra.
