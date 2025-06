Nový cyklochodník v Spišskej Belej má byť hotový do konca júna

Spišská Belá 24. júna (TASR) - Nový cyklistický chodník na Továrenskej ulici v Spišskej Belej má byť hotový do konca júna. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a tamojší mestský poslanec Štefan Bieľak. Výstavba prebieha v rámci projektu mesta financovaného z Programu Cezhraničnej spolupráce PL-SK Interreg - Fond malých projektov.



Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v polovici mája, pričom cieľom je prebudovanie existujúceho chodníka na Továrenskej ulici na moderný kombinovaný chodník pre chodcov a cyklistov. Nový chodník so šírkou 2,5 metra a asfaltovým povrchom bude mať dĺžku 262 metrov a zabezpečí plynulé napojenie na hlavné cyklistické trasy mesta. Tento úsek podľa samosprávy výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cyklistov a chodcov. Celkové náklady sú na úrovni 97.000 eur, pričom 80 percent je hradených z európskych fondov a zvyšok financuje mesto z vlastného rozpočtu.



V meste pritom v súčasnosti realizujú aj ďalšie stavby. „Slovenská správa ciest v týchto dňoch komplexne rekonštruuje štátnu cestu I. triedy číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Prvý úsek je už hotový a pripravuje sa druhý - rekonštrukcia potrvá najneskôr do 15. júla. Projekt financuje štát,“ dodal Bieľak. Celková dĺžka modernizovaného úseku je deväť kilometrov. Celkové náklady predstavujú 3,88 milióna eur vrátane DPH.



Mesto okrem toho začalo realizovať aj výstavbu chýbajúcich verejných toaliet pri Belianskom rybníku vedľa parkoviska pri cyklotrase. Ide o projekt financovaný z Plánu na podporu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok a z rozpočtu mesta. Verejné WC by mali byť v prevádzke do konca júla. Celkové náklady na tento projekt sú vo výške 49.000 eur, pričom väčšinu mesto hradí vďaka štátnemu príspevku. Technicky pôjde o typizované kontajnerové WC s napojením na žumpu, ktorú bude ešte potrebné vybudovať.