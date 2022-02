Nový cyklomost ponad rieku Morava by mali otvoriť v máji

Bratislava 11. februára (TASR) – Nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom, ktorý prepojí Slovensko s Rakúskom, by mali otvoriť v máji. V hre je prvý alebo druhý májový víkend. Na piatkovom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) o tom informovala Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK.



"Máme premostenie, máme prvú várku asfaltu. Čakáme na priaznivé počasie, aby sme dokončili práce. Dokončuje sa zábradlie, úprava terénu okolo lávky. To znamená, že lávka bude onedlho prechádzať kolaudačným procesom," povedala Lukáčová s tým, že podaná bude žiadosť o predčasné užívanie.



Krajskí poslanci v piatok zároveň schválili medzinárodnú dohodu s rakúskou stranou o údržbe cyklolávky, ktorou si obe strany rozdeľujú kompetencie, teda to, kto sa bude v rámci údržby o čo starať. Priebežné monitorovanie, kontrolu a testovanie mostov nad inundačným územím na rakúskej a slovenskej strane, ako aj na moste ponad rieku Morava vykonáva Spolková krajina Dolné Rakúsko, pričom náklady sú delené v pomere 50:50. Kontrolu, skúšky a údržbu nájazdových rámp na slovenskej strane vykonáva BSK samostatne a na vlastné náklady.



Prípravné práce trvali podľa kraja takmer desať rokov. Vytypovaných bolo päť lokalít, z ktorých dve boli veľmi reálne. S prácami sa začalo vlani. Dokončením mosta sa vytvorí 21-kilometrový okruh, ktorý prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp - Thaya - March a dva cyklomosty. Okrem toho vo Vysokej pri Morave i Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý prepája túto bratislavskú mestskú časť s rakúskym Schloss Hofom.