Nový dom smútku v Trnovom bude dokončený v októbri tohto roka
Jednopodlažná budova nového domu smútku v Trnovom v blízkosti dreveného kostolíka sv. Juraja bude prístupná chodníkmi a schodiskami.
Autor TASR
Žilina 15. apríla (TASR) - Do konca októbra tohto roka by mala byť hotová stavba nového domu smútku v žilinskej mestskej časti Trnové. Aktuálne stavebné práce nadväzujú na už rozostavané dielo, v rámci ktorého boli zhotovené inžinierske siete a oporné konštrukcie a zároveň sa spevnili plochy v jeho okolí. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, projekt za viac ako 703.000 eur financuje radnica z vlastných zdrojov.
Jednopodlažná budova nového domu smútku v Trnovom v blízkosti dreveného kostolíka sv. Juraja bude prístupná chodníkmi a schodiskami. „Imobilní návštevníci sa sem dostanú vybudovanými rampami alebo schodiskovým výťahom. K dispozícii bude jeden hlavný vstup a viacero vedľajších vstupov z exteriéru. Súčasťou objektu bude aj hygienické zázemie, skladové priestory a šatňa,“ priblížila Ondrášová.
Kapacita obradnej sály je približne 80 osôb. Projekt zároveň prináša komplexné riešenie územia s dôrazom na kvalitné využitie pozemku a úpravu jeho okolia. „Okrem dostatočného počtu parkovacích miest bude v okolí vysadená zeleň, umiestnené lavičky a odpadkový kôš. Myslíme však aj na zlepšenie dopravnej dostupnosti miesta, preto rozšírime existujúcu prístupovú cestu a doplníme štyri svietidlá verejného osvetlenia,“ doplnil primátor Peter Fiabáne.
