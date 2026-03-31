NOVÝ DOMOV: Samec antilopy z bojnickej zoo posilní populáciu v Keni
Autor TASR
Bojnice 31. marca (TASR) - Samec antilopy bongo z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach posilní populáciu svojho druhu v africkej Keni. Amari tam pôjde zo Safari Parku Dvůr Králové, kam ho previezli z Bojníc. Informovala o tom bojnická zoo na sociálnej sieti.
Amari sa v bojnickej zoo narodil v roku 2024. „Do Kene zamieri spolu s ďalšími samcami. Zvieratá sa momentálne pripravujú na transport, ktorý by sa mal uskutočniť na prelome apríla a mája. Cieľom je posilniť populáciu o geneticky cenné jedince,“ priblížila zoo.
Prevoz organizuje Safari Park Dvůr Králové z poverenia Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. „Päť kandidátov na reintrodukciu pochádza zo zoologických záhrad v Prahe, Frankfurtu nad Mohanom, Berlína, dánskeho mesta Givskud a z našej zoo v Bojniciach,“ dodala bojnická zoo.
Antilopy bongo chová zoo v Bojniciach od roku 1995, prvý odchov tohto druhu sa jej podaril v roku 1999. Je najväčšou a najťažšou lesnou antilopou. Obýva nížinné dažďové pralesy strednej a západnej Afriky. Dožíva sa 19 rokov. Podľa Medzinárodnej únie pre ochranu prírody patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Predpokladá sa, že počty vo voľnej prírode klesajú. Populáciu ohrozuje najmä lov pre mäso, trofeje a strata prirodzeného prostredia.
