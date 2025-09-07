< sekcia Regióny
Nový domov sociálnych služieb otvoria na Liptove začiatkom roka 2026
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. septembra (TASR) - Nový domov sociálnych služieb určený pre zdravotne znevýhodnených dospelých vo veku od 18 do 65 rokov otvoria v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová začiatkom roka 2026. Pri príležitosti výročia domova pre seniorov v Liptovskom Mikuláši to potvrdila jeho riaditeľka Viera Prísažná. Samospráva o tom informovala na webe.
„Avizovaná novinka vyrastá v súčasnosti na Ondrašovskej ulici a s kapacitou 30 miest poslúži obyvateľom mesta a regiónu. Doplní tak spektrum poskytovaných sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši,“ uviedli z mesta.
Domov sociálnych služieb bude fungovať ambulantnou formou od 7.00 do 16.00 h. „Odbremení blízkych, klientom poskytne množstvo záujmových aktivít a predovšetkým sociálny kontakt,“ podotkli zo samosprávy.
Dodali, že sociálny servis a služby pre seniorov v Liptovskom Mikuláši poskytuje vo svojich zariadeniach radnica, Žilinský samosprávny kraj aj súkromné subjekty.
