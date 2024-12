Nový grafikon prinesie priamy vlakový spoj medzi Myjavou a Hodonínom

Myjava 7. decembra (TASR) - Nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti 15. decembra, prinesie zmenu v podobe priameho vlakového spojenia medzi Myjavou a českým Hodonínom. Doposiaľ bola cestujúcim k dispozícii iba trasa s prestupmi. Pripravených bude osem párov vlakov. TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Priblížil, že do "kopaničiarskeho kraja" začne jazdiť súkromný dopravca. Na novej linke s označením S91 budú jazdiť nízkopodlažné jednotky Stadler GTW. "Podľa grafikonu zverejneného českou Správou železníc bude cesta vlakom z Myjavy do Hodonína cez Vrbovce, Veselí nad Moravou, Strážnicu či Rohatec trvať zhruba hodinu a tridsaťštyri minút," uviedol Hrin.



Pripravených bude osem párov vlakov, prvý by mal z Myjavy odchádzať ráno o 6.18 h, posledný o 20.07 h. Z Hodonína na Myjavu vyrazí prvý spoj o 4.34 h a posledný o 18.22 h. "Ak by sa náhodou v cestovných poriadkoch ešte niečo menilo a upravovalo, odporúčame sledovať oficiálne zverejnené grafikony vlakovej dopravy na stránkach dopravcov," dodal hovorca.