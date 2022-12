Nový grafikon prinesie viacero zmien aj v Košickom kraji

Košice 10. decembra (TASR) - Nový grafikon Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), platný od nedele (11. 12.), prinesie viacero zmien aj v Košickom kraji. Okrem častejších spojov na trase Košice - Prešov pribudne i priame spojenie Čierna nad Tisou - Košice - Prešov. Dôjde tiež k previazaniu vlakov kategórie expres (Ex) Bratislava - Košice s vlakmi regionálny expres (REX) Košice - Humenné a osobnými (Os) vlakmi Košice - Čierna nad Tisou. ZSSK o tom informuje na svojej webstránke.



Za dôležitú označili železnice aj zmenu týkajúcu sa celodenného taktového systému vlakov na trati Červená Skala - Margecany so systémovou prestupnou väzbou na Os traťového úseku Poprad-Tatry - Košice. Novinky čakajú cestujúcich aj na trati Košice - Prešov - Lipany.



V úseku Košice - Moldava nad Bodvou mesto bude vedených deväť párov denných vlakov, ktoré budú zabezpečovať celodenný dvojhodinový interval osobných vlakov.



Čo sa týka úseku Košice - Poprad-Tatry, ponuka verejnej dopravy bola podľa ZSSK stabilizovaná a ostáva nezmenená. "V dopravnej špičke budú jazdiť vlaky z/do Košíc každú hodinu, mimo nej každé dve hodiny. V uzlových staniciach budú zabezpečené prípojné väzby s ďalšími regionálnymi linkami," uvádza s tým, že v Košiciach to bude smer Čierna nad Tisou a Humenné, v Kysaku smer Prešov a Lipany, v Margecanoch smer Nálepkovo a Červená Skala a v Poprade-Tatrách smer Kežmarok a Starý Smokovec.



V Kysaku majú byť vlakmi REX zabezpečené prestupné väzby na vlaky Ex a Os. V Košiciach pôjde o vlaky smerom na Zvolen a Moldavu nad Bodvou. V opačnom smere od vlakov z Moldavy nad Bodvou a Budapešti.



ZSSK pripomína, že na úseku Košice - Čierna nad Tisou dôjde k posunu taktu systémových vlakov o hodinu a na úseku Košice - Michaľany bude v pracovných dňoch zavedený jeden pár nových vlakov. Osobné vlaky na úseku Michaľany - Trebišov budú premávať v dvojhodinovom takte, v špičke budú doplnené na hodinový interval s prípojnými väzbami v stanici Michaľany.



Na linke Košice - Trebišov - Michalovce - Humenné bude po novom premávať celkovo deväť párov REX s prípojnou väzbou k ďalším vlakom. "Všetky vlaky kategórie REX na linke budú premávať s novými, respektíve modernizovanými vozňami a motorovými jednotkami," dodáva ZSSK.



Čo sa týka Os v úseku Margecany - Nálepkovo, tie budú v pracovných dňoch v čase špičky vedené v hodinovom takte. V stanici Margecany bude zabezpečená systémová prípojná väzba na Os vlaky Poprad-Tatry - Košice.



ZSSK hlási aj lepšie prepojenie so Slovenským rajom.



Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov sú k dispozícii na www.zssk.sk.