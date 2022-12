Nový grafikon zavádza o 50 % viac vlakov na linkách Košice-Prešov

Prešov 9. decembra (TASR) - Viac ako 50-percentný nárast vlakov v pracovných dňoch na linkách Košice – Prešov a Prešov – Košice zavádza nový železničný grafikon v Prešovskom kraji, platný od 11. decembra. Rovnako dôjde k nárastu dopravných výkonov počas letnej a zimnej turistickej sezóny na trati Štrba – Štrbské Pleso. Dôjde tiež k zabezpečeniu prípojov medzi vlakmi kategórie regionálny expres (REX) Humenné – Košice a expres (Ex) Košice – Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na svojej webstránke.



"Na trati Košice - Kysak - Prešov/Lipany dochádza k zavedeniu pásmovej obsluhy vlakov kategórie regionálny expres (REX), ktoré na úseku Prešov – Lipany budú zastavovať ako osobné vlaky (Os) vo všetkých železničných staniciach," uvádza ZSSK.



Medzi Košicami a Prešovom je systém doplnený o vlaky kategórie Os linky Čierna nad Tisou – Košice – Prešov. V Kysaku budú vlakmi REX zabezpečené pravidelné prestupné väzby na vlaky Ex a Os.



Na trati Štrba - Štrbské Pleso bude zavedený celodenný hodinový takt vlakov s výrazným nárastom rozsahu dopravy. V letnej a zimnej sezóne bude približne polhodinový takt. Na trati Poprad - Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso a trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica bude zachovaný celodenný hodinový takt počas celého roka, v zimnej a letnej sezóne doplnený o posilnené vlaky.



K zásadnej zmene dôjde na úseku Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica, na ktorom budú vedené priame vlaky, a to počas víkendov. Denne budú vedené len v letnej a zimnej turistickej sezóne.



"Na linke Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné bude premávať celkovo deväť párov REX v dvojhodinovom intervale, s posilnením v rannej špičke do Košíc a v poobedňajšej špičke z Košíc. Vlaky kategórie REX na tejto linke budú mať v stanici Košice prípojnú väzbu k vlakom Ex Košice – Bratislava, rýchlik (R) Košice – Zvolen a v Humennom na smery Medzilaborce a Stakčín," informuje ZSSK.



V dvojhodinovom intervale budú osobné vlaky premávať na linke Prešov - Bardejov. V letnej sezóne budú zavedené turistické vlaky Košice – Prešov – Bardejov.



Osobné vlaky budú na linke jazdiť v základnom dvojhodinovom intervale na úseku Humenné – Medzilaborce mesto. V letnej sezóne budú zavedené turistické vlaky Prešov – Humenné – Stakčín.



Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov sú zverejnené na www.zssk.sk.