Z Banskej Bystrice do Slovenského raja zavádzajú rozšírené spojenie

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Rozšírené spojenie z Banskej Bystrice do Slovenského raja zavádza nový železničný grafikon v Banskobystrickom kraji, platný od 11. decembra. Zmenou budú i posuny časových polôh vlakov takmer na všetkých traťových úsekoch. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na svojej webstránke.



Pripomína, že pre lepšie prepojenie regiónu a Slovenského raja bude počas víkendov premávať jeden pár zrýchlených vlakov v úseku Banská Bystrica - Mlynky. Dva páry zrýchlených vlakov pôjdu z Banskej Bystrice do Margecian počas víkendov a denne cez letnú sezónu. Počas víkendov bude teda bez dvoch párov vlakov zabezpečený rovnomerný takt v dvoch hodinách zrýchlených vlakov na úseku Banská Bystrica - Mlynky. Väčšina z nich však bude pokračovať až po Margecany.



Na trati Zvolen - Banská Bystrica budú osobné vlaky v čase dopravných špičiek počas pracovných dní viesť prevažne v 60-minútovom intervale. Spojenie dopĺňajú vlaky diaľkovej dopravy, ktoré budú chodiť v tomto úseku v hodinovom takte. Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zastavujú na staniciach Banská Bystrica mesto, Sliač kúpele a Zvolen mesto. V stanici Banská Bystrica sú zabezpečené prípoje smerom na Brezno, v stanici Zvolen smerom na Lučenec a Košice, Levice a Banskú Štiavnicu.



Vedenie vlakov na trati Zvolen - Krupina - Šahy - Čata bude zabezpečené len v pracovných dňoch. V úseku Zvolen - Krupina to bude 120-minútový dopravný interval, v úseku Krupina - Šahy a Šahy - Čata pôjdu denne štyri páry vlakových spojení.



Dopravnú obsluhu v úseku Brezno - Tisovec budú zabezpečovať štyrmi pármi spojení za deň, prioritne však len počas turistickej sezóny. "V ostatných častiach roka pôjdu vlaky len počas nepracovných dní. Dôvodom je požiadavka objednávateľa dopravných výkonov, ktorým je ministerstvo dopravy s prihliadnutím na využitie vlakových spojení," uvádza ZSSK.



Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov sú zverejnené na www.zssk.sk.