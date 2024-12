Nový grafikon železníc prinesie v Trenčianskom kraji viacero noviniek

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - Nový grafikon vlakovej dopravy prinesie v Trenčianskom kraji viacero noviniek. Okrem hodinového taktu expresných vlakov na trase Bratislava - Košice so zastávkou v Trenčíne Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilnila i regionálne trate. Uviedol to vo štvrtok na diskusii o výzve verejnej dopravy Petit Pressu generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Dominik Drevický.



Hodinový takt expresných vlakov na trase Bratislava - Košice, ktoré budú zastavovať aj v Trenčíne, označil Helexa za významné zlepšenie. "Novinkou sú aj štyri urýchlené vlaky Kriváň, ktoré ponúknu aj zastávku v Trenčíne, teda o jednu viac, ako pri súčasných IC vlakoch. Posilnili sme aj regionálne trate. Počas pracovných dní budú vlaky na linke Žilina - Trenčín-Zlatovce jazdiť každú hodinu," priblížil Helexa.



Od 15. decembra ZSSK podľa neho obnovuje aj medzištátnu regionálnu dopravu na linke Púchov - Horní Lideč, čo dlhodobo požadoval Trenčiansky samosprávny kraj.



Na stretnutí zástupcovia ZSSK a samospráv, ako i experti diskutovali o ponuke spojov v Trenčianskom kraji, vlakových súpravách na regionálnych tratiach či zapojení sa do integrovaného dopravného systému Žilinského kraja. Primátor Trenčína Richard Rybníček v tejto súvislosti vyzdvihol, že mestské zastupiteľstvo 10. decembra podporilo vstup mesta do obchodnej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja. "Kvalitná verejná osobná doprava je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch, je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu," skonštatoval Rybníček.



Jedným z nástrojov udržateľného rozvoja dopravnej obsluhy územia je podľa neho vytváranie integrovaných dopravných systémov (IDS). "Naše pripojenie sa do existujúcej integrovanej dopravy Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina je efektívnejšie, ako vytvorenie samostatného IDS, keďže táto integrovaná doprava má dlhodobo nastavené procesy pri vytváraní a riadení integrovanej dopravy," doplnil.



Diskusia patrí do série stretnutí vo všetkých krajoch zameraných na kľúčové témy, ako optimalizácia grafikonu verejnej dopravy, rozvoj integrovaného dopravného systému, implementácia ekologických opatrení, zlepšovanie sociálnych služieb a zamestnanosti v regiónoch. "Ich cieľom je zlepšiť verejnú dopravu, sociálne služby aj možnosti zamestnanosti vďaka hlbšej spolupráci medzi samosprávnymi krajinami a dopravcami, čo by malo v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu života obyvateľov," spomenul Drevický.



ZSSK podľa neho očakáva, že táto séria stretnutí odhalí nové perspektívy a inovatívne riešenia, ktoré budú kľúčom k značnému zlepšeniu kvality života v jednotlivých krajoch vďaka modernej a efektívnej verejnej doprave.