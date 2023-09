Nový hotel v Demänovskej Doline sa podľa starostu stavať nebude

Demänovská Dolina 20. septembra (TASR) - Masívny deväťpodlažný hotel na Lúčkach v Demänovskej Doline sa stavať nebude, povedal to v stredu tamojší starosta Richard Bros. Doplnil, že obec sa s investorom dohodla na výstavbe troch chaletov, teda rekreačných horských chát, ktoré budú menšie a zapadnú do lokality.



Starosta zhodnotil, že pre obec ide o dobrý kompromis. "Sme proti stavbám v Demänovskej doline, takže nám tam ten hotel nevyhovoval," poznamenal.



Vedenie Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) nový variant víta. Riaditeľ Správy NAPANT-u Marek Kuchta podotkol, že je oveľa prijateľnejší ako pôvodne navrhovaný hotel. "Ale, samozrejme, až štandardný proces ukáže, či tam tieto menšie stavby vôbec môžu postaviť," uviedol riaditeľ s tým, že nový zámer bude musieť prejsť posudzovaním vplyvov na životné prostredie.



Pavel Herich z občianskeho združenia (OZ) Pre Dolinu verí, že zlú situáciu v doline sa v nasledujúcich desaťročiach podarí postupne zvrátiť. "Verím, že sa Demänovskú dolinu podarí urobiť takou, akou by si naozaj zaslúžila byť - dolinou pre ľudí a vítajúcu cestovný ruch. Ale taký, ktorý nenarúša a nelikviduje predmet ochrany, vodné zdroje, jaskynné a lesné ekosystémy," poznamenal.



S informáciou, že v jednej z najnavštevovanejších dolín na Slovensku má vyrásť viac ako 30 metrov vysoký hotel, prekrývajúci výhľad na hlavný hrebeň Nízkych Tatier, prišli environmentálni aktivisti koncom apríla. Súčasné vedenie obce vtedy v stanovisku uviedlo, že s výstavbou nesúhlasí a ešte v predstihu iniciovalo rokovanie s investorom s cieľom upraviť zámer. Starosta Demänovskej Doliny v stredu potvrdil, že momentálne pripravujú stavebné uzávery pre vybrané lokality. Z jeho vyjadrenia vyplýva, že to bude aktuálne možno už na začiatku budúceho roka.



Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti už pripravuje zonáciu NAPANT-u. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu a vyššiu ochranu národného parku. Pre TASR to povedal hovorca envirorezotu Tomáš Ferenčák. Podotkol, že zonácia stanoví jasné priority a smerovanie národných parkov z hľadiska posilnenia cieľov ochrany prírody, ale aj transparentné podmienky pre podnikateľské subjekty a obce na ich územiach.