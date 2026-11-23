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Nový kežmarský primátor a poslanci slávnostne zložili sľub
Najvyšší správny súd (NSS) prijal žalobu o preskúmaní ústavnosti a zákonnosti výsledku volieb v Kežmarku, ktorej sa nový primátor neobáva.
Autor TASR
Kežmarok 23. novembra (TASR) - Nový primátor Kežmarku Marek Hovaňák aj poslanci mestského zastupiteľstva v pondelok slávnostne zložili sľub. Ceremoniál sa nezaobišiel bez otvoreného konfliktu. Dosluhujúci primátor Ján Ferenčák totiž svojmu nástupcovi odmietol podať ruku, na čo prítomná verejnosť v sále zareagovala hlasným nesúhlasom.
Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva na posledný zákonný deň považuje Hovaňák za ukážku doterajšieho pôsobenia svojho predchodcu. Všimol si aj napätú atmosféru v sále. „Povedal mi jednu takú vetu, že ´za tie trestné oznámenia mi ruku v živote nepodá´,“ uviedol Hovaňák.
Najvyšší správny súd (NSS) prijal žalobu o preskúmaní ústavnosti a zákonnosti výsledku volieb v Kežmarku, ktorej sa nový primátor neobáva. Podľa neho sa sporná námietka týka iba 19 občanov, ktorí si nezmenili trvalé bydlisko, a tak v Kežmarku voliť nemohli a tento počet by výsledok volieb neovplyvnil. Rozdiel medzi ním a Ferenčákom bol niečo viac ako 80 hlasov.
„To prvé, čo chceme spraviť, je nastavenie lepších vzťahov na mestskom úrade voči verejnosti, komunikácia aj s cirkvami. Pre mňa je toto ako prvé dôležité,“ priblížil prvé kroky v úrade Hovaňák. Z dlhodobejších tém chce intenzívne bojovať za vyriešenie obchvatu Kežmarku. Meno prednostu mestského úradu zatiaľ zverejniť nechcel, avšak potvrdil, že novou viceprimátorkou bude Beáta Oravcová, ktorá vo voľbách získala najväčšiu podporu od občanov spomedzi kandidátov na poslancov.
Ferenčák, ktorý zastával post primátora Kežmarku 12 rokov, vníma koniec vo funkcii s istou ľútosťou, no zároveň ako otvorenie novej životnej etapy. Za kľúčový úspech označuje zhruba 100 miliónov eur, ktoré sa v meste za jeho vedenia podarilo investovať a viditeľné rekonštrukcie sídlisk, ciest, budov či domovov pre dôchodcov. Naopak za nedokončený zámer považuje premenu bývalých kasární na nové sídlisko, keďže zámer pred šiestimi rokmi neschválili mestskí poslanci. Označil to za dôležitú prioritu do budúcna. Jeho postoj k novému primátorovi ovplyvňujú predchádzajúce trestné oznámenia a útoky na úrad.
„Jednoducho vyhral takto kampaň a nech si ide svojou cestou,“ podotkol Ferenčák, ktorý o svojom ďalšom politickom smerovaní ani o prípadnom návrate o štyri roky zatiaľ nechce špekulovať.
Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva na posledný zákonný deň považuje Hovaňák za ukážku doterajšieho pôsobenia svojho predchodcu. Všimol si aj napätú atmosféru v sále. „Povedal mi jednu takú vetu, že ´za tie trestné oznámenia mi ruku v živote nepodá´,“ uviedol Hovaňák.
Najvyšší správny súd (NSS) prijal žalobu o preskúmaní ústavnosti a zákonnosti výsledku volieb v Kežmarku, ktorej sa nový primátor neobáva. Podľa neho sa sporná námietka týka iba 19 občanov, ktorí si nezmenili trvalé bydlisko, a tak v Kežmarku voliť nemohli a tento počet by výsledok volieb neovplyvnil. Rozdiel medzi ním a Ferenčákom bol niečo viac ako 80 hlasov.
„To prvé, čo chceme spraviť, je nastavenie lepších vzťahov na mestskom úrade voči verejnosti, komunikácia aj s cirkvami. Pre mňa je toto ako prvé dôležité,“ priblížil prvé kroky v úrade Hovaňák. Z dlhodobejších tém chce intenzívne bojovať za vyriešenie obchvatu Kežmarku. Meno prednostu mestského úradu zatiaľ zverejniť nechcel, avšak potvrdil, že novou viceprimátorkou bude Beáta Oravcová, ktorá vo voľbách získala najväčšiu podporu od občanov spomedzi kandidátov na poslancov.
Ferenčák, ktorý zastával post primátora Kežmarku 12 rokov, vníma koniec vo funkcii s istou ľútosťou, no zároveň ako otvorenie novej životnej etapy. Za kľúčový úspech označuje zhruba 100 miliónov eur, ktoré sa v meste za jeho vedenia podarilo investovať a viditeľné rekonštrukcie sídlisk, ciest, budov či domovov pre dôchodcov. Naopak za nedokončený zámer považuje premenu bývalých kasární na nové sídlisko, keďže zámer pred šiestimi rokmi neschválili mestskí poslanci. Označil to za dôležitú prioritu do budúcna. Jeho postoj k novému primátorovi ovplyvňujú predchádzajúce trestné oznámenia a útoky na úrad.
„Jednoducho vyhral takto kampaň a nech si ide svojou cestou,“ podotkol Ferenčák, ktorý o svojom ďalšom politickom smerovaní ani o prípadnom návrate o štyri roky zatiaľ nechce špekulovať.