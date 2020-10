Koronavírus potvrdili ďalším trom zamestnancom bojnickej nemocnice

Bojnice 2. októbra (TASR) - Nový koronavírus potvrdili ďalších trom zamestnancom Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Rovnako ako pred časom ide o pracovníkov technicko-hospodárskeho úseku. Hygienici evidujú pozitívne prípady v Centre sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza). Informovala o tom v piatok regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



Hygienici ešte v stredu (30. 9.) potvrdili nový koronavírus u deviatich pracovníkov NsP v Bojniciach. Chod zdravotníckeho zariadenia v prípade starostlivosti o pacientov podľa námestníka Milana Henčela nie je ohrozený a nemocnica v nej pokračuje ďalej v plnom rozsahu. "Niektoré oddelenia však majú obmedzenú prevádzku plánovaných operácií a plánovaných hospitalizácií, ale zdravotná starostlivosť je zabezpečená," ozrejmil.



Ďalšie prípady nového koronavírusu zistili hygienici i v CSS v Nitrianskom Pravne. "V prípade CCS sme zistili pozitívnu pacientku, ktorá ležala v NsP v Bojniciach. Na základe toho sme špecifikovali úzke kontakty a vyšla nám tam jedna zamestnankyňa a ešte jedna pacientka pozitívna. Naďalej tam je epidemiologické šetrenie a čakáme na výsledky," spresnila Tornócziová.



Za štvrtok (1. 10.) zistili hygienici v okrese Prievidza 38 pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus, Tornócziová konkretizovala, že väčšina prípadov sa týka dohľadaných kontaktov z predošlých ohnísk, ako bola svadba so 100 účastníkmi, ako i kontaktov nahlásených cez e-hranicu. "Máme nové malé ohniská," podotkla.



Bojnická nemocnica opätovne zavedie triáž pacientov pred vstupom. O súčinnosť požiadala Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ozrejmila riaditeľka spolku Renáta Lukáčiová. "Filter bude spustený v pondelok 5. októbra od 7.00 h, k dispozícii bude do 19.00 h. Budeme zabezpečovať púšťanie pacientov do nemocnice, merať im teplotu, viesť ich evidenciu, budeme ich označovať páskami na ruke s aktuálnym dátumom. V prípade, že bude mať pacient cestovateľskú a kontaktnú anamnézu, bude odklonený a bude sa riešiť individuálne," priblížila Lukáčiová. Filter sa podľa nej zatiaľ netýka zamestnancov nemocnice, ale len pacientov.