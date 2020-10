Nový koronavírus potvrdili v zariadení pre seniorov v Medzilaborciach

Medzilaborce 22. októbra (TASR) – V mestskom zariadení pre seniorov Kamjana v Medzilaborciach potvrdili nový koronavírus takmer u polovice klientov. Pozitívne testovaných bolo aj sedem z 19 zamestnancov zariadenia. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Kamjany Andrej Dribňak. Na prípad upozornila televízia JOJ.



"Máme 19 pozitívne testovaných klientov a sedem zamestnancov, opatrovateľky a jednu zdravotnú sestru," povedal Dribňak s tým, že klientov, ako aj zamestnancov na základe výsledkov testov rozdelili do dvoch skupín, pričom sa pozitívne testovaní zamestnanci starajú o pozitívne testovaných klientov.



Aj keď sú klienti, ktorých vek sa pohybuje okolo 80 rokov a majú "mnohé diagnózy", podľa riaditeľa zatiaľ bezpríznakoví, obavy o ich zdravotný stav personál vzhľadom na ich pokročilý vek má. Spomedzi personálu zostala doma len jedna zamestnankyňa, keďže sa u nej vyskytli zvýšené teploty. Či si s počtom zamestnancov bude vedieť zariadenie vystačiť aj v budúcnosti, Dribňak s istotou povedať nevedel. "Sú obavy. Niektorí môžu odmietnuť prísť do práce. Zatiaľ sa také nestalo, ale nevieme, čo bude ďalej," uviedol.



Pôvod nákazy v zariadení nepoznajú, okres Medzilaborce bol donedávna jedným s najmenším výskytom pacientov pozitívne testovaných na nový koronavírus. Podľa Dribňaka to môže súvisieť s mobilitou miestneho obyvateľstva za prácou. "Zrejme sme v takej situácii, že sa to už nedá dohľadať," dodal.