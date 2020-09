Nový koronavírus sa potvrdil na gymnáziu v Sobranciach

Sobrance/Michalovce 28. septembra (TASR) – Nový koronavírus potvrdili u siedmich žiakov a štyroch pedagogických zamestnancov gymnázia v Sobranciach. Pozitívne prípady tiež okrem mesta evidujú v ďalších 16 obciach Sobranského okresu. V okrese Michalovce sa situácia stabilizovala. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Janka Stašková.



"Riaditeľ (sobranského gymnázia, pozn. TASR) po dohode s vyšším územným celkom nariadil dištančný spôsob vzdelávania a gymnázium je uzatvorené," povedala s tým, že v meste Sobrance regionálni hygienici nariadili karanténne opatrenia spolu 153 kontaktom. "Kontakty sú postupne objednávané na testovanie. Uvidíme, čo nám prinesie tento týždeň," doplnila.



Podľa Staškovej ďalších slov evidujú v okrese Sobrance za mesiac september spolu 58 nových prípadov. "V epidemiologických súvislostiach nám bežia rodinné výskyty, posvadobné posedenia, nejaké spoločenské posedenia. Import sme zaznamenali iba v dvoch prípadoch, a to z Rakúska a Nemecka," spresnila.



V okrese Michalovce hygienici zaznamenali mierne zlepšenie. "Staré je už upokojené, Oreské je pokojné. Posledný kontakt zo Starého sme mali hlásený 18. septembra, ale je tam už stabilizovaná, pokojná situácia," doplnila Stašková. Prípady, ktoré sa v Michalovskom okrese naďalej vyskytujú, označila Stašková za "sporadické", hygienici však naďalej vykonávajú ich epidemiologické dohľadávanie, a to aj počas sobôt a nedieľ.