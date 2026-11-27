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Nový košický arcibiskup M. Forgáč si v sobotu slávnostne prevezme úrad
Slávnosti bude o 9.15 h predchádzať modlitba svätého ruženca. Samotnú omšu na sviatok sv. Ondreja - patróna arcidiecézy otvorí Bober.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Nový košický arcibiskup Marek Forgáč si v sobotu 28. novembra v Dóme svätej Alžbety v Košiciach slávnostne prevezme úrad. Z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) TASR informovali, že slávnostná inaugurácia začne o 10.00 h. Forgáča do úradu 14. októbra vymenoval pápež Lev XIV. po tom, čo prijal zrieknutie sa úradu jeho predchodcu Bernarda Bobera. Ten viedol arcidiecézu od roku 2010 a následne pôsobil ako jej apoštolský administrátor.
Slávnosti bude o 9.15 h predchádzať modlitba svätého ruženca. Samotnú omšu na sviatok sv. Ondreja - patróna arcidiecézy otvorí Bober. Po prečítaní pápežskej buly v latinčine a slovenčine odovzdá pastiersku berlu novému arcibiskupovi, ktorý zaujme biskupskú katedru a bude pokračovať v slávení omše. V závere zaznejú príhovory zástupcov cirkvi, vrátane apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho, štátu, samosprávy a veriacich. Pre verejnosť bude pripravená veľkoplošná obrazovka pri Urbanovej veži a zabezpečený bude aj priamy prenos.
Udalosti predchádzal deväťdňový deviatnik „Poďte a uvidíte“, zameraný na témy synodality. „Bol to čas vnútorného uzobrania, modlitby, uvažovania, ale zároveň aj intenzívnej organizačnej prípravy. Hoci s chvejúcim sa srdcom stále prežívam vnútorný pokoj s istotou, že Pán je blízko,“ poznamenal Forgáč.
Nový košický arcibiskup je kňazom od roku 1999. Vyštudoval teológiu a psychológiu a od roku 2016 pôsobil ako košický pomocný biskup. V rámci KBS vedie komisiu pre ochranu maloletých a koordinuje národný synodálny tím. Jeho biskupské heslo znie „Dominus Prope - Pán je blízko“. V erbe má leva s knihou evanjelia ako symbol sv. Marka a prorockého hlasu a tri zlaté ľalie s červenými prstencami, ktoré odkazujú na troch svätých košických mučeníkov.
„Prosím predovšetkým o modlitbu. Popritom prosím o spoločenstvo, vzájomnú pomoc, úprimnú spätnú väzbu a Boží pokoj vo všetkých rovinách nášho života. Uvedomujem si historickú vážnosť týchto udalostí a zodpovednosť nadviazať na všetko dobré, čo sa doteraz v našej arcidiecéze vykonalo. Zároveň prosím o silu pre nové vanutie Ducha,“ dodáva Forgáč, ktorý sa stáva v poradí 15. diecéznym biskupom Košickej diecézy a tretím košickým arcibiskupom metropolitom po Alojzovi Tkáčovi a Bernardovi Boberovi.
Medzi jeho prvé kroky bude patriť ustanovenie novej kňazskej rady a vytvorenie diecéznej pastoračnej rady, ktorá v arcidiecéze doteraz chýbala. Personálne zmeny na kľúčových postoch plánuje urobiť s rozvahou až po osobných rozhovoroch a naďalej ráta s podporou Bernarda Bobera najmä pri liturgických sláveniach.
Slávnosti bude o 9.15 h predchádzať modlitba svätého ruženca. Samotnú omšu na sviatok sv. Ondreja - patróna arcidiecézy otvorí Bober. Po prečítaní pápežskej buly v latinčine a slovenčine odovzdá pastiersku berlu novému arcibiskupovi, ktorý zaujme biskupskú katedru a bude pokračovať v slávení omše. V závere zaznejú príhovory zástupcov cirkvi, vrátane apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho, štátu, samosprávy a veriacich. Pre verejnosť bude pripravená veľkoplošná obrazovka pri Urbanovej veži a zabezpečený bude aj priamy prenos.
Udalosti predchádzal deväťdňový deviatnik „Poďte a uvidíte“, zameraný na témy synodality. „Bol to čas vnútorného uzobrania, modlitby, uvažovania, ale zároveň aj intenzívnej organizačnej prípravy. Hoci s chvejúcim sa srdcom stále prežívam vnútorný pokoj s istotou, že Pán je blízko,“ poznamenal Forgáč.
Nový košický arcibiskup je kňazom od roku 1999. Vyštudoval teológiu a psychológiu a od roku 2016 pôsobil ako košický pomocný biskup. V rámci KBS vedie komisiu pre ochranu maloletých a koordinuje národný synodálny tím. Jeho biskupské heslo znie „Dominus Prope - Pán je blízko“. V erbe má leva s knihou evanjelia ako symbol sv. Marka a prorockého hlasu a tri zlaté ľalie s červenými prstencami, ktoré odkazujú na troch svätých košických mučeníkov.
„Prosím predovšetkým o modlitbu. Popritom prosím o spoločenstvo, vzájomnú pomoc, úprimnú spätnú väzbu a Boží pokoj vo všetkých rovinách nášho života. Uvedomujem si historickú vážnosť týchto udalostí a zodpovednosť nadviazať na všetko dobré, čo sa doteraz v našej arcidiecéze vykonalo. Zároveň prosím o silu pre nové vanutie Ducha,“ dodáva Forgáč, ktorý sa stáva v poradí 15. diecéznym biskupom Košickej diecézy a tretím košickým arcibiskupom metropolitom po Alojzovi Tkáčovi a Bernardovi Boberovi.
Medzi jeho prvé kroky bude patriť ustanovenie novej kňazskej rady a vytvorenie diecéznej pastoračnej rady, ktorá v arcidiecéze doteraz chýbala. Personálne zmeny na kľúčových postoch plánuje urobiť s rozvahou až po osobných rozhovoroch a naďalej ráta s podporou Bernarda Bobera najmä pri liturgických sláveniach.