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Nový košický arcibiskup Marek Forgáč si slávnostne prevzal úrad
Zdôraznil otvorenosť pre spoluprácu s kňazmi, zasvätenými osobami i laikmi, pričom dokonca plánuje vytvoriť formálny poradný tím zložený z ľudí z rôznych prostredí vrátane neveriacich.
Autor TASR,aktualizované
Košice 28. novembra (TASR) - Nový košický arcibiskup Marek Forgáč si v sobotu v Dóme svätej Alžbety slávnostne prevzal úrad. Pápež Lev XIV. ho vymenoval 14. októbra po odchode Bernarda Bobera, ktorý arcidiecézu viedol od roku 2010. Forgáč po inaugurácii predstavil svoje priority ako starostlivosť o kňazov, rodiny, mládež, zraniteľných a marginalizovaných ľudí, či pôsobenie v digitálnom priestore.
Zároveň zdôraznil otvorenosť pre spoluprácu s kňazmi, zasvätenými osobami i laikmi, pričom dokonca plánuje vytvoriť formálny poradný tím zložený z ľudí z rôznych prostredí vrátane neveriacich. Cieľom podľa jeho slov je, aby získaval spätnú väzbu o tom, ako verejnosť vníma cirkev. Medzi jeho prvé kroky bude patriť ustanovenie novej kňazskej rady a vytvorenie diecéznej pastoračnej rady, ktorá v arcidiecéze doteraz chýbala.
Bezprostredne po slávnosti vyzdvihol duchovnú posilu, ktorú mu priniesla svätá omša a prítomnosť stoviek zúčastnených zo Slovenska i zahraničia. „Cítim veľkú podporu, veľkú prajnosť. Človek sám neurobí nič, a preto sme tu spolu. Vidieť toľkých spolubratov, biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníc a samozrejme mnohých blízkych aj veriacich z rôznych našich farností, je veľkým povzbudením pre mňa,“ uviedol nový košický arcibiskup.
Odchádzajúci arcibiskup prijal odovzdanie úradu s pokojom a neskrýval radosť, že sa jeho nástupcom stal práve Forgáč, ktorý bol jedným z jeho troch navrhnutých kandidátov, a s ktorým desať rokov úzko spolupracoval. „Dnes mi spadol kameň zo srdca, on ho zachytil, takže zobral to na svoje plecia. Predtým som bol ja jeho biskupom, teraz sa vymenila úloha, že sa on stal mojím biskupom,“ poznamenal Bober s tým, že nástupcu bude sprevádzať modlitbami a v prípade potreby mu bude nápomocný. Na dôchodku si chce nastaviť nový denný režim, naložiť rozumne so svojou energiou a viac času venovať čítaniu a štúdiu.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský zaželal novému členovi zboru biskupov predovšetkým Božie požehnanie a pevné zdravie pre dlhú službu. Ocenil pritom jeho doterajší prínos pre ostatných biskupov. „Želám mu, aby s Božou pomocou, s Božím požehnaním, vládal pokračovať v tom svojom bytostnom ľudskom nastavení, veľkej citlivosti pre ľudí, ktorí môžu byť nejakým spôsobom alebo sú zranení,“ poznamenal Zvolenský.
Nový košický arcibiskup je kňazom od roku 1999. Vyštudoval teológiu a psychológiu a od roku 2016 pôsobil ako košický pomocný biskup. V rámci KBS vedie komisiu pre ochranu maloletých a koordinuje národný synodálny tím. Jeho biskupské heslo znie „Dominus Prope - Pán je blízko“. V erbe má leva s knihou evanjelia ako symbol sv. Marka a prorockého hlasu a tri zlaté ľalie s červenými prstencami, ktoré odkazujú na troch svätých košických mučeníkov.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa po inaugurácii v príspevku na sociálnej sieti poďakoval za 16-ročnú službu Boberovi a zároveň zdôraznil spoločnú zodpovednosť v čase, keď sa často hovorí o tom, čo ľudí rozdeľuje. V tejto súvislosti pripomenul duchovnú, charitatívnu, sociálnu či vzdelávaciu úlohu cirkvi. „Ako rodáka z Košíc ma osobitne teší, že sa tejto služby ujíma človek, ktorý sa v našom meste narodil, pozná jeho ľudí a značnú časť svojho života venoval práci s mladými, vzdelávaniu a duchovnému sprevádzaniu človeka,“ podotkol na margo nového arcibiskupa Raši a zaželal mu pevné zdravie, múdrosť, trpezlivosť, Božie požehnanie a napĺňanie jeho biskupského hesla.
Zároveň zdôraznil otvorenosť pre spoluprácu s kňazmi, zasvätenými osobami i laikmi, pričom dokonca plánuje vytvoriť formálny poradný tím zložený z ľudí z rôznych prostredí vrátane neveriacich. Cieľom podľa jeho slov je, aby získaval spätnú väzbu o tom, ako verejnosť vníma cirkev. Medzi jeho prvé kroky bude patriť ustanovenie novej kňazskej rady a vytvorenie diecéznej pastoračnej rady, ktorá v arcidiecéze doteraz chýbala.
Bezprostredne po slávnosti vyzdvihol duchovnú posilu, ktorú mu priniesla svätá omša a prítomnosť stoviek zúčastnených zo Slovenska i zahraničia. „Cítim veľkú podporu, veľkú prajnosť. Človek sám neurobí nič, a preto sme tu spolu. Vidieť toľkých spolubratov, biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníc a samozrejme mnohých blízkych aj veriacich z rôznych našich farností, je veľkým povzbudením pre mňa,“ uviedol nový košický arcibiskup.
Odchádzajúci arcibiskup prijal odovzdanie úradu s pokojom a neskrýval radosť, že sa jeho nástupcom stal práve Forgáč, ktorý bol jedným z jeho troch navrhnutých kandidátov, a s ktorým desať rokov úzko spolupracoval. „Dnes mi spadol kameň zo srdca, on ho zachytil, takže zobral to na svoje plecia. Predtým som bol ja jeho biskupom, teraz sa vymenila úloha, že sa on stal mojím biskupom,“ poznamenal Bober s tým, že nástupcu bude sprevádzať modlitbami a v prípade potreby mu bude nápomocný. Na dôchodku si chce nastaviť nový denný režim, naložiť rozumne so svojou energiou a viac času venovať čítaniu a štúdiu.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský zaželal novému členovi zboru biskupov predovšetkým Božie požehnanie a pevné zdravie pre dlhú službu. Ocenil pritom jeho doterajší prínos pre ostatných biskupov. „Želám mu, aby s Božou pomocou, s Božím požehnaním, vládal pokračovať v tom svojom bytostnom ľudskom nastavení, veľkej citlivosti pre ľudí, ktorí môžu byť nejakým spôsobom alebo sú zranení,“ poznamenal Zvolenský.
Nový košický arcibiskup je kňazom od roku 1999. Vyštudoval teológiu a psychológiu a od roku 2016 pôsobil ako košický pomocný biskup. V rámci KBS vedie komisiu pre ochranu maloletých a koordinuje národný synodálny tím. Jeho biskupské heslo znie „Dominus Prope - Pán je blízko“. V erbe má leva s knihou evanjelia ako symbol sv. Marka a prorockého hlasu a tri zlaté ľalie s červenými prstencami, ktoré odkazujú na troch svätých košických mučeníkov.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa po inaugurácii v príspevku na sociálnej sieti poďakoval za 16-ročnú službu Boberovi a zároveň zdôraznil spoločnú zodpovednosť v čase, keď sa často hovorí o tom, čo ľudí rozdeľuje. V tejto súvislosti pripomenul duchovnú, charitatívnu, sociálnu či vzdelávaciu úlohu cirkvi. „Ako rodáka z Košíc ma osobitne teší, že sa tejto služby ujíma človek, ktorý sa v našom meste narodil, pozná jeho ľudí a značnú časť svojho života venoval práci s mladými, vzdelávaniu a duchovnému sprevádzaniu človeka,“ podotkol na margo nového arcibiskupa Raši a zaželal mu pevné zdravie, múdrosť, trpezlivosť, Božie požehnanie a napĺňanie jeho biskupského hesla.