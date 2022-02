Nový nitriansky kultúrny bod.K7 pripravuje multižánrový program

Nitra 23. februára (TASR) – Kultúrny priestor bod.K7 v Nitre začal po uvoľnení pandemických opatrení pripravovať podujatia pre verejnosť. Nový priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu vznikol na pešej zóne ešte vlani. Asociácia Divadelná Nitra, ktorá ho prevádzkuje, chce v roku 2022 ponúkať návštevníkom multižánrový program.



Podujatia budú určené milovníkom divadla, filmu či vizuálneho umenia. „Pripravujeme aj standupy, koncerty a rôzne prednášky. Najbližšou akciou bude prednáška kulturológa Juraja Nováka s názvom Dobrý deň, kde je tu námestie?. Uskutoční sa 25. februára v rámci projektu Aj toto je umenie,“ uviedla PR manažérka Asociácie Divadelná Nitra Nikoleta Kováčová.



Súčasťou bodu.K7 je aj Galéria Za sklom, ktorú tvoria výklady otočené do Radlinského ulice. Od 24. februára do 28. marca predstaví portréty ľudí, ktorí našli na Slovensku nový domov. „Fanúšikovia divadla si budú môcť 11. marca v kultúrnom priestore bod.K7 pozrieť inscenáciu Andy! To BeSeen divadla NUDE. Sobota 19. marca bude patriť podujatiu ToleranciaMiNieJeCudzia. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie iránskej standup komičky Nasi A. Motlaghovej, koncert brazílskych hudobníkov JazzielLeite&Guest(s) a neformálnu diskusiu moderátorky Michaely Kertészovej a jej troch hostí, ktorí sa narodili mimo územia Slovenska,“ povedala Kováčová.



Ako pripomenula, v posledný marcový deň sa výklady priestoru bod.K7 zmenia na Tulipánové okná vďaka prezentácii výtvarných diel detí integračného projektu Darujem ti tulipán. V ďalších mesiacoch galéria predstaví progresívnych vizuálnych umelcov. „Popri verejnosti sa bod.K7 otvorí aj kultúrnym aktérom z Nitry a okolia. Tí v ňom nájdu priestor na stretávanie, networking, ale aj možnosť usporiadať vlastné podujatia,“ doplnila Kováčová.