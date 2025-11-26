< sekcia Regióny
Nový lexikón o Banskej Bystrici prináša 770 výnimočných hesiel
Lexikón zaujme netradičným spracovaním, bohatým faktografickým materiálom a prehľadnou štruktúrou.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica získalo pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských privilégií jedinečnú publikáciu, ktorá zachytáva jeho minulosť i súčasnú identitu prostredníctvom výnimočných hesiel. Encyklopedické dielo 770 x Banská Bystrica, lexikón zaujímavostí mesta tvoria kapitoly pokrývajúce množstvo tém, ktoré súvisia so životom, históriou či prírodou mesta. Publikáciu prináša Stredoslovenské múzeum (SSM). TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková s tým, že slávnostné uvedenie do života sa uskutoční v historickej radnici 27. novembra o 17.00 h.
Lexikón zaujme netradičným spracovaním, bohatým faktografickým materiálom a prehľadnou štruktúrou, 770 hesiel v 11 kapitolách spracovalo 21 autorov. Na publikácii pracovali dvaja grafici, ktorí pripravili 464 strán textu a použili viac ako 600 fotografií.
„Už v minulom roku sme si predsavzali pripraviť okrem jubilejnej výstavy a ďalších aktivít aj reprezentatívny prehľad zaujímavostí z rôznych oblastí života a existencie mesta. Nebolo pre nás jednoduché zostaviť záväzný zoznam výsledných symbolických 770 zaujímavostí. Verím, že si medzi Banskobystričanmi a záujemcami toto prevedenie nájde sympatie. Sme si vedomí toho, že po prečítaní knihy a po diskusiách k nej vznikne možno ďalších 770 zaujímavostí, ktoré budú označené za tiež dôležité. Aj to bude určitým prínosom publikácie,“ konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník, iniciátor vydania.
Na lexikóne pracoval kolektív autorov SSM pod vedením Marcela Pecníka, Vladimíry Luptákovej a Jaroslavy Bobákovej.
„Všetky spracované heslá presiahli počet 880 zaujímavostí a jednou z najnáročnejších prác bol výber tých, ktoré v lexikóne nakoniec ostali. Archívne zábery sme získavali okrem našich zdrojov od spolupracujúcich inštitúcií, z maďarských archívnych inštitúcií, ale tiež od nadšencov histórie pôsobiacich v meste, ako aj z archívu mesta. Heslá v lexikóne sú zoradené v každej kapitole abecedne, no číslovanie prechádza celým lexikónom od čísla jeden až po magické číslo 770. Nezabudli sme ani na plnohodnotnú anglickú verziu s úmyslom prezentovať Banskú Bystricu i zahraničným záujemcom,“ priblížila zostavovateľka a spoluautorka Luptáková.
Ako dodala Kurtíková, slávnostné uvedenie publikácie bude spojené s jej predajom a podpisovou akciou autorov priamo na podujatí. V ďalšie dni bude dostupná v domoch SSM a v informačnom centre radnice.
