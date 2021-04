Nový most cez rieku Nitra dostal meno Kalvársky

Nitra 19. apríla (TASR) – Nový cyklistický most cez rieku Nitra sa bude volať Kalvársky. Rozhodli o tom Nitrania v internetovom hlasovaní. Radnica už dávnejšie vyzvala obyvateľov mesta, aby navrhli pomenovanie pre nové premostenie rieky. Z viac ako 200 návrhov napokon komisia zložená z poslancov a zamestnancov mesta vybrala tri.



Bolo medzi nimi aj pomenovanie Most nádeje, ktoré súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Výstavba mosta začala počas jej prvej vlny a končí v dobe, keď svitá nádej, že sa život postupne vráti do normálu. Tento názov dostal v ankete 587 hlasov.



Do finále sa dostalo aj pomenovanie Wilsonov most, ktoré vychádza z faktu, že lávka bude po otvorení spájať jednu z najdlhších ulíc v meste, Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže. Názov po americkom prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi dostal 857 hlasov. Ako uviedla radnica, most sa napokon bude volať Kalvársky. Návrh, aby sa volal podľa jeho umiestnenia pod nitrianskou Kalváriou, získal v ankete 2089 hlasov.



Nová cyklolávka meria takmer 50 metrov. Náklady na jej výstavbu presiahli 1,36 milióna eur, takmer 1,3 milióna eur získalo mesto z fondov Európskej únie. „Aktuálne prebieha kolaudácia mosta. O jeho oficiálnom otvorení budeme verejnosť informovať,“ oznámil magistrát.