Piatok 29. máj 2026
Nový most pri stanici v Banskej Bystrici čakajú záťažové skúšky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Výstavba nového oceľového promenádneho mosta pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici ponad rieku Hron sa blíži do finále. Informoval o tom na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko.

Most má dĺžku 36 metrov a šírku osem metrov. „Výstavba sa blíži do záverečnej fázy. Aktuálne sa realizujú práce na prechodových oblastiach a osadení stĺpov verejného osvetlenia. V budúcom týždni sa začne s asfaltovaním a montážou zábradlí. Potom by mal most absolvovať záťažové skúšky,“ konštatoval Nosko.

Most bude primárne slúžiť pre peších a cyklistov, no v prípade mimoriadnych situácií bude prístupný aj pre vozidlá záchranných zložiek. Na jeho výstavbu sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov z Programu Slovensko vo výške takmer 1,3 milióna eur. „Verím, že v druhej polovici júna budeme môcť most sprístupniť verejnosti,“ dodal primátor.

Niekdajší drevený most pri malej železničnej stanici v roku 1925 nahradil betónový. V roku 1944 počas Slovenského národného povstania a ústupu povstaleckej armády s partizánmi ho vyhodili do vzduchu. Na mieste zničeného mosta bol v roku 1956 vybudovaný betónový, ktorý je po aktuálnej prestavbe už minulosťou.
