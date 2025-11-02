< sekcia Regióny
Nový náučný chodník ponúka možnosť spoznať Radomskú slatinu
Autor TASR
Radoma 2. novembra (TASR) - Obec Radoma v okrese Svidník sprístupnila v uplynulých dňoch nový náučný chodník. Návštevníci môžu v rámci neho spoznať chránený areál - Radomskú slatinu. „Chránený areál Radomská slatina - vzácny mokraďový biotop s rozlohou necelý hektár bol vyhlásený v roku 2000 a patrí do štvrtého stupňa štátnej ochrany prírody. Spravuje ho Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR - Regionálne centrum ochrany prírody (RCOP) Prešov. Územie chráni aluviálne lúky s mozaikou mokraďových spoločenstiev a halofytnou vegetáciou, ktoré sú domovom vzácnych a ohrozených druhov rastlín,“ uviedla pre TASR starostka obce Radoma Daniela Zelonkayová.
Projekt náučného chodníka obec realizovala cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022. Obec získala nenávratnú finančnú pomoc vo výške 46.975,24 eura z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. „Ide o nový drevochodník, altánok a edukačné tabule, ktoré ponúkajú návštevníkom priestor na poznanie kolobehu vody, fungovania mokradí i významu ochrany prírody. Miesto tak spája vzdelávanie, oddych a úctu k prírode. Stalo sa prirodzeným pokračovaním snahy obce zveľaďovať svoje životné prostredie,“ priblížila starostka.
Ako pokračovala, priamo okolo chráneného územia, žiaľ, vedie hlavná cesta I/21 smerujúca na Poľsko, po ktorej denne prejde množstvo nákladných áut a kamiónov. „Táto dopravná záťaž má nepriaznivý vplyv nielen na krehký ekosystém slatiny, ale aj na bezpečnosť miestnych obyvateľov a návštevníkov, keďže v úseku chýba chodník a peší pohyb je rizikový. Aj preto by bola veľmi nápomocná výstavba rýchlostnej cesty R4. Pomohla by nielen z hľadiska bezpečnosti a dopravnej plynulosti, ale aj ako opatrenie na zníženie hluku, prašnosti a otrasov blízkosti chráneného územia a obce Radoma. Našou snahou je, aby sa Radomská Slatina stala miestom, kde človek môže v pokoji načúvať prírode, nie ruchu kamiónov,“ povedala Zelonkayová.
V území Radomskej slatiny sa nachádzajú minerálne pramene. Kedysi ich bolo podľa starostky päť, dnes je už iba jeden. Ľudia ho nemôžu používať, lebo je zaliaty vodou. Obec chce v budúcnosti pramene riešiť. „Našou snahou bude, aby si ľudia mohli ten poklad, ktorý tu máme, brať domov a aby si obyvatelia našej obce i okoloidúci mali kde posedieť a občerstviť sa,“ vysvetlila starostka s tým, že obec má v pláne vybudovať ďalší chodník, ktorý prepojí obce Šarišský Štiavnik a Okrúhle s Radomou.
