Náučný chodník v Nízkych Tatrách láka históriou baníckej osady Magurka

Partizánska Ľupča 11. októbra (TASR) – Históriu baníckej osady Magurka v Ľupčianskej doline v Nízkych Tatrách pripomína nový náučný chodník, ktorý otvorili začiatkom októbra. Tvorí ho 11 tabúľ umiestnených na 8,4 kilometra dlhom okruhu. Iniciátor projektu Miroslav Meluš priblížil, že to stálo nemálo úsilia, Magurka si však podľa jeho slov zaslúži zvýšiť povedomie o svojej histórii.



Banský náučný chodník vedie po modrej turistickej trase. Návštevníci sa pri prechádzke dočítajú informácie o baníctve, ťažbe zlata, spracovaní antimónu, hornín a aj o divokej prírode. Chodník je začlenený do projektu Slovenská banská cesta, ktorý združuje náučné chodníky s banskou tematikou. Praktickú časť dopĺňa mini-geopark s lokálnymi horninami. Iniciátor projektu zdôraznil, že krásy tohto miesta chcú verejnosti priblížiť aj prostredníctvom podujatí. "Zároveň to spájame s edukovaním o ochrane prírody," doplnil.



Magurka je najvyššie položená osada na Slovensku. Vznikala postupne, pravdepodobne už od 13. storočia. Neveľká dedinka v Ľupčianskej doline je známa ťažbou zlata a antimónu.