Nový návrh ÚPZ Tehelná by mal byť vypracovaný do januára 2026
Novým návrhom reaguje mestská časť aj na pripomienky dotknutých orgánov i občanov, ktoré zaevidovala k pôvodnému návrhu.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Nový návrh územného plánu zóny (ÚPZ) Tehelná v bratislavskom Novom Meste by mal byť vypracovaný do januára 2026. Do tohto termínu ho má mestskej časti odovzdať jeho spracovateľ, teda Fakulta architektúry a dizajnu (FAD) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Pre TASR to uviedla vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Momentálne na návrhu pracuje spracovateľ FAD STU. Dohoda je, že by mali odovzdať do januára 2026,“ priblížila Goffová s tým, že následne by mal byť návrh predstavený aj verejnosti i poslancom.
Novým návrhom reaguje mestská časť aj na pripomienky dotknutých orgánov i občanov, ktoré zaevidovala k pôvodnému návrhu. Prišlo k nemu okolo 15 pripomienok, z ktorých prevažná väčšina bola mierená na polikliniku a bytový dom i nesúhlas s asanáciou. Týkali sa tiež zadefinovania, aké ambulancie by sa mali v poliklinike Tehelná nachádzať. Nový návrh tak má podnety a pripomienky zohľadňovať.
ÚPZ Tehelná bol tiež predmetnom tohtotýždňového miestneho zastupiteľstva, keď poslanci prerokovali petíciu Nechceme byty v poliklinike Tehelná. „Vzhľadom na obsah a rozsah petície a skutočnosť, že požiadavky petície sú už aktuálne akceptované a zadané spracovateľovi, zastupiteľstvo petícii v plnom rozsahu vyhovelo,“ doplnila Goffová.
