Nový nitriansky dopravca už začal vydávať dopravné karty

Nitra 8. decembra (TASR) – Nový dopravca, ktorý bude od nového roka zabezpečovať v Nitre mestskú hromadnú dopravu (MHD), už začal s dobíjaním dopravných kariet a predpredajom predplatných lístkov.



Ako informovala radnica, od 7. decembra začala spoločnosť Transdev aj s výdajom a doručovaním dopravných kariet cestujúcim. „Pre veľký záujem verejnosti ich zatiaľ nevydáva na počkanie, ale po prijatí žiadosti dodáva po približne mesiaci. V nasledujúcich dňoch sa tak karty dostanú k cestujúcim, ktorí si ich objednali medzi prvými. Ďalšie dodávky kariet však budú rýchlo nasledovať,“ uviedol mestský úrad.



Magistrát zároveň cestujúcich upozornil, že o nové karty by ako prví mali požiadať cestujúci, ktorí využívajú kredit. „Ten, ktorý si dobili u starého dopravcu Arriva, nebude na linkách Transdev od nového roka platiť. Naopak, držitelia predplatných lístkov, ktorých platnosť sa začala v roku 2021 a presahuje do budúceho roku, ich môžu aj po zmene dopravcu využiť až do riadneho konca platnosti,“ pripomenula radnica.