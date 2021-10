Nový obchvat Prešova ušetrí vodičom takmer 19 minút jazdy

Prešov 28. októbra (TASR) – Tranzitná doprava smerujúca z Liptova na východné Slovensko a opačne bude od štvrtka polnoci obchádzať Prešov. Otvorili tam diaľnicu D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Úsek je dlhý takmer osem kilometrov a jeho súčasťou je i dvojkilometrový dvojrúrový tunel Prešov.



"Teším sa, že obchádzame Prešov. Viem, že máme ešte veľa investičného dlhu, ešte veľa čo Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí dokončiť na Slovensku, ale to neznamená, že sa nevieme tešiť aj z takýchto pozitívnych správ. Dokončili sme jeden úsek, ale to neznamená, že nepracujeme aj na ďalších. Intenzívne pracujeme na dokončení prvej etapy severného obchvatu. Tam stále platí termín dokončenia marec 2023. Som presvedčený, že už v najbližších týždňoch NDS vyhlási verejné obstarávanie aj na druhú etapu severného obchvatu Prešova," uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ako dodal, nezabúda ani na výstavbu R4. "Mám dohodnuté stretnutie s ministrom financií. Budem chcieť spojiť jednotlivé úseky a posudzovať celú R4 ako celok a pripúšťam aj financovanie cez PPP, ak to inak nepôjde," povedal Doležal.



"Poliaci za rok alebo za dva už budú na hranici, Maďari už sú na našej hranici. Via Carpatia bude stáť iba na nás. V tých ťažko dostupných terénoch, kde sa pohybuje okolo 5000 kamiónov naraz narastie doprava na 20.000. To územie to neunesie. Musíme začať niečo robiť s Via Carpatia. Nemôžeme byť úplne na konci, na chvoste a našich partnerov vo V4 brzdiť,“ doplnil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



Pôvodne mala byť stavba dokončená v júni. Podľa riaditeľa NDS Juraja Tlapu práce ovplyvnili dve vlny pandémie ochorenia COVID-19, keď boli viacerí pracovníci pozitívne testovaní.



Na trase novej diaľnice je 18 mostov, 19 vetiev križovatiek a šesť kilometrov protihlukových stien. V križovatke Prešov, západ sa spájajú dve diaľnice a cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vo vetvách to robí spolu 11,3 kilometra, čo je viac, ako je dĺžka celého úseku. Osobným vozidlám skráti nový obchvat jazdu o takmer 19 minút.



Tunel Prešov je tvorený dvomi tunelovými rúrami, ktoré sú prepojené ôsmimi priečnymi prepojeniami. Razenie tunela sa začalo v lete 2018 – použitá bola nová rakúska tunelovacia metóda. Práce boli realizované v nepretržitej prevádzke a podieľalo sa na nich 240 pracovníkov.