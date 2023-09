Nový objekt gastroprevádzky v bratislavskom Sade J.Kráľa hľadá nájomcu

Bratislava 17. septembra (TASR) - Nový objekt gastroprevádzky, ktorý nahradí bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke, hľadá nájomcu. Bratislavská spoločnosť pre správu majetku ako vlastník objektu vyhlásila verejnú obchodnú súťaž. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13. októbra. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



"Chceme, aby vznikla moderná, vizuálne atraktívna a zároveň dostupná gastroprevádzka pre všetkých Bratislavčanov," zdôrazňuje magistrát s tým, že tam nebudú chýbať ani bezbariérové toalety a v mini amfiteátri pred budovou aj zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).



Podľa podmienok súťaže by sa mal koncept gastroprevádzky odvíjať od konceptu rodinného bistra alebo reštaurácie ponúkajúceho jedlá z lokálnych a sezónnych surovín. Ponuka by sa počas dňa mala prispôsobovať dopytu návštevníkov. Počas dopoludňajších a poobedných hodín by mala poskytovať gastronómiu pre rodiny s deťmi a seniorov, ktorí sú v danom čase hlavnými návštevníkmi parku. V podvečerných a večerných hodinách by sa mala premeniť na reštauráciu. Zároveň by mala ponúkať kávu, cukrárenské či iné výrobky.



Podmienkou na pripustenie do súťaže je účasť na obhliadke priestorov. Uskutočniť sa má 3. októbra. Návrhy bude možné posielať do 13. októbra. Víťaz by mal byť známy na prelome októbra a novembra. Nájomná zmluva by sa mala uzatvoriť na dobu určitú, a to štyri roky, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky so súhlasom prenajímateľa.



Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Rekonštrukcia zanedbanej budovy sa začala v roku 2022. Náklady majú dosiahnuť 860.000 eur bez DPH.



V prípade záujmu by sa mali dať v budúcnosti priestory prenajímať i na súkromné akcie, ako sú semináre, oslavy či kultúrne vernisáže.